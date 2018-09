Pilot AS Tewas dalam Kecelakaan Helikopter Arab Saudi

Seorang pilot Amerika Serikat (AS) yang bekerja dengan Pasukan Penjaga Nasional Arab Saudi tewas dalam kecelakaan helikopter. Satu orang dinyatakan terluka akibat insiden tersebut.Pengawal Nasional Arab Saudi mengidentifikasi pilot tersebut bernama Paul Reedy."Dia menerbangkan sebuah pesawat Boeing AH-6i dan helikopter pengintai, serta pesawat tempur ringan," kata mereka dalam pernyataan, dilansir dari laman AFP, Kamis 6 September 2018.Meski demikian, pernyataan tersebut tak menyebutkan Reedy sebagai pilot militer.Arab Saudi dan AS telah meningkatkan hubungan sejak pemilihan Presiden AS Donald Trump pada 2016 dan ketika pengangkatan Mohammed bin Salman sebagai pewaris tahta Kerajaan Arab saudi tahun lalu.AS juga menyediakan senjata, pengisian bahan bakar udara ke jet, intelijen dan informasi penargetan ke koalisi militer Arab Saudi yang tengah berperang dengan pemberontak Houthi di Yaman.(AGA)