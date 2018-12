Dubes RI Terima Penghargaan Tertinggi dari Suriah

Pada 27 Desember 2018, bertempat di Four Season Hotel Damaskus, Duta Besar untuk Suriah Djoko Harjanto bersama jajaran staf KBRI Damaskus menghadiri upacara pemberian penghargaan tertinggi (Order of Merit) dari Pemerintah Suriah.Penyematan penghargaan tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri YM. Dr. Faisal Al Mekdad mewakili Presiden/Pemerintah Suriah. Upacara disaksikan sejumlah pejabat pemerintah Suriah, seperti Penasihat Khusus untuk Kepresidenan Suriah, Direktur Protokol Kemenlu dan Ekspatriat Suriah, Direktur Informasi Kemenlu serta Ekspatriat Suriah, dan Kepala Sektretariat Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah.Selain itu, hadir juga sejumlah undangan dari kalangan diplomatik negara sahabat, antara lain Dubes India, Dubes Iran, Dubes Oman dan KUAI Kedubes Pakistan.Order of Merit of Excellent Degree merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Suriah kepada Dubes RI yang dianggap memiliki peran dan keaktifan luar biasa dalam upaya memajukan hubungan bilateral Indonesia dan Suriah. Order of Merit of Excellent Degree untuk Dubes Djoko diusulkan Perdana Menteri Imad Khamis kepada Presiden Bashar Al Assad dan dikeluarkan melalui dekrit Presiden No. 341 tertanggal 7 November 2018.Dalam sambutannya, Wamenlu Suriah Faisal Mekdad mewakili pemerintah Suriah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas upaya yang telah dilakukan Dubes Djoko dalam meningkatkan dan memperkuat hubungan kedua negara.Dalam keterangan di laman Facebook KBRI Damaskus, 29 Desember 2018, Wamenlu Faisal Mekdad memuji sikap pemerintah Indonesia yang tidak pernah memusuhi rakyat dan pemerintah Suriah. Disampaikan bahwa kedua bangsa dan negara merupakan saudara lama.Indonesia dan Suriah memiliki hubungan panjang yang dimulai sejak perjuangan kemerdekaan RI. Suriah pada saat itu menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB yang selalu mendukung posisi pemerintah Indonesia dalam setiap pembahasan di forum DK PBB.Posisi pemerintah Suriah saat ini selalu sejalan dengan posisi perjuangan bangsa Indonesia. Suriah juga merupakan salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia.(WIL)