Indonesia Terima Penghargaan World Interfaith Harmony Week 2018

Raja Yordania, Abdullah II bin Al Hussein menyerahkan penghargaan kepada Indonesia atas kepada Indonesia atas penyelenggaraan World Interfaith Harmony Week (WIHW) 2018 di Jakarta pada Februari 2018.Penghargaan peringkat kedua ini diterima oleh Pendeta Jacklevyn Manuputty, mewakili Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Prof. Dr. Din Syamsuddin, bertempat di Istana Husseiniyah, di Istana Husseiniyah, Amman pada 24 April 2018.WIHW dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. A/65/PV.34 untuk menyelenggarakan minggu keselarasan antar-agama di seluruh dunia. Kegiatan ini diusulkan pada 2010 oleh Raja Abdullah II dan Pangeran Ghazi bin Muhammad dari Yordania.Kegiatan dalam rangka WIHW dilaksanakan pada Februari setiap tahunnya dan bertujuan untuk mempromosikan kerukunan umat tanpa memandang dasar keimanan masing-masing.Dalam pelaksanaannya di tahun 2018 ini, para juri WIHW menerima 88 aplikasi yang terseleksi dari 1232 kegiatan dan memutuskan tiga pemenang, yaitu Interfaith Center of Melbourne (Australia) dengan kegiatan berjudul 'Who and Where Are We in a ChangingWorld?'.Pemenang kedua dari UKP-DKAAP (Indonesia) dengan kegiatan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kesatuan Bangsa bertema ‘Rukun dan Bersatu, Kita Satu'.Pemenang ketiga dari Interfaith Glasglow (Inggris) dengan kegiatan Friendship, Dialogue, Cooperation: 'Exploring Crucial Elements of Interfaith Harmony.'Indonesia diwakili oleh Pendeta Jacklevyn Manuputty untuk menerima penghargaan kedua (Foto: KBRI Amman).Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kesatuan Bangsa yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ini, membahas tujuh isu penting seputar kerukunan hidup umat beragama dalam kehidupan berbangsa. Kegiatan yang dihadiri oleh 450 tokoh lintas agama, bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan membahas seputar permasalahan kerukunan beragama yang ada di Indonesia untuk mencari solusi bersama, mencegah konflik antar-agama, serta mengedepankan dialog yang bertumpu atas ketulusan, keterbukaan dan kejujuran untuk menyelesaikan masalah.Duta Besar RI untuk Kerajaan Yordania dan Negara Palestina, Andy Rachmianto, yang turuthadir pada upacara pemberian penghargaan tersebut, menyampaikan bahwa peran Indonesia dalam membina kerukunan antar umat beragama di Indonesia, saat ini sudah menjadi sorotan dunia dan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dunia atas capaian Indonesia."Indonesia dan Yordania dapat menjadi model penerapan pluralisme dan toleransi agamabagi banyak negara," ujar Dubes Andy, dalam keterangan tertulis KBRI Amman, yang diterimaKamis 26 April 2018."Para pemuka agama dan masyarakat di Indonesia harus terus mempertahankan kerukunan yang telah terjaga dengan baik serta untuk menurunkannya kepada generasi muda dan menularkan kepada masyarakat dibelahan dunia lainnya, melalui perilaku bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila," imbuh Dubes Andy.Kekuatan kerukunan antar umat di seluruh dunia saat ini sedang diuji dengan berbagai musibah yang mengatasnamakan agama.Keragaman yang dimiliki Indonesia adalah aset berharga yang perlu dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kekuatan peran pemerintah dan masyarakat menjadi penting sebagai penjaga toleransi dan pluralisme dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang harmonis.(FJR)