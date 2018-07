Serangan Udara Hantam Wilayah Suriah, 54 Warga Tewas

Serangan udara menghantam sebuah wilayah di Deir Ezzor, Suriah. 54 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini.Berdasarkan laporan, serangan itu menghantam sebuah acara yang diadakan oleh warga sipil, di sebuah pabrik es dekat Desa Al Soussa. Menurut organisasi Observatory for Human Rights, wilayah tersebut berada di dekat perbatasan Irak."Tidak diketahui secara jelas apakah serangan udara itu dilakukan oleh pesawat Irak atau oleh salah satu anggota koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS), yang melawan Islamic State (ISIS)," sebut pernyataan Observatory, seperti dikutip AFP, Jumat 13 Juli 2018.Pesawat tempur Irak baru-baru ini melakukan serangan di Suriah timur. Pesawat koalisi mendukung YPG, milisi yang didukung oleh AS dalam perang melawan ISIS. Tetapi oleh Turki, YPG melakukan kegiatan teroris.Kantor berita Pemerintah Suriah, SANA melaporkan Serangan pada Kamis 12 Juli malam itu. Mereka mengatakan lebih dari 30 warga sipil tewas, menuduh koalisi pimpinan AS yang melakukan. Pihak koalisi sendiri tidak bisa untuk dimintai komentar.ISIS menguasai seluruh Suriah dan Irak pada 2014, mendeklarasikan 'kekhalifahan' lintas batas di wilayah yang mereka kuasai. Namun mereka telah kehilangan sebagian besar wilayah itu untuk berbagai serangan, tetapi masih mempertahankan kantung di Suriah termasuk di Deir Ezzor.(FJR)