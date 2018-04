Pangarmabar Bahas Peningkatan Kerja sama dengan KASAL 4 Negara

Samudera Hindia memegang peranan penting dalam kemaritiman dunia. Angkatan Laut dari negara-negara yang bersentuhan dengan Samudera Hindia melakukan pertemuan di Teheran, Iran.Dalam ajang Indian Ocean Naval Symposium (IONS) ke-6 di Teheran, delegasi Indonesia dipimpin oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Yudo Margono, S.E,. M.M,. Tak hanya membahas mengenai keamanan maritim di Samudera Hindia, Laksmana Muda Yudo juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan rekannya pada Rabu 25 April 2018.Diantaranya pertemuan bilateral tersebut dilaksanakan dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Sri Lanka Laksamana Madya Sirimevan Ranasinghe, KASAL Rusia Laksamana Vladimir Korolyov, KASAL Belanda Laksamana Madya Rob Kramer dan KASAL Iran Laksamana Muda Hossein Khanzadi.Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama antar Angkatan Laut peserta IONS. Bersama KASAL Sri Lanka, Pangarmabar Yudo membahas poin-poin penting diantaranya, Indonesia akan memberikan dukungan Sri Lanka sebagai Observer Western Pacific Naval Symposium (WPNS). Dibahas pula pelaksanaan Navy To Navy Talk (NTNT) antara Sri Lanka Navy dengan TNI AL dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan serta pelaksanaan latihan yang lebih intensif.Ucapan terima kasih disampaikan oleh KASAL Iran Hossein Khanzadi atas kehadiran Pangarmabar yang memimpin delegasi Indonesia. "Kedua tokoh membahas adanya peningkatan latihan bersama, saling berbagi infomasi, pelaksanaan patroli bersama dan Navy To Navy Talk (NTNT)," pernyataan TNI AL, dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 26 April 2018.Ada hal yang menarik ketika Pangarmabar Yudo Margono melakukan pertemuan dengan KASAL Rusia Vladimir Korolyov. Kepada Laksamana Muda Yudo, KASAL Rusia mengharapkan agar TNI AL dapat menghadirkan KRI Bima Suci dalam even Sail Regatta di Vladivostok dan rencana Navy Parade pada Juli 2018 di St Petersburg.Pangarmabar mengakhiri pertemuan bilateralnya bersama KASAL Belanda Rob Kramer. Keduanya membahas tentang perlunya peningkatan kerja sama latihan maupun pertukaran perwira dalam bentuk training ataupun pendidikan. Kepada Laksamana Muda Yudo, Pemerintah Belanda mengharapkan TNI AL dapat menghadirkan kapal latih pada kegiatan Sail Amsterdam tahun 2020.Pertemuan IONS adalah pertemuan dua tahunan dari para anggota untuk membahas keamanan maritim di Samudera Hindia. Pada IONS 2018 diikuti 23 anggota permanen dan sembilan observer.(FJR)