Arab Saudi Siap Kirim Pasukan ke Suriah

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengofirmasi ulang kesediaan Riyadh untuk mengirimkan pasukan ke Suriah sebagai bagian dari upaya koalisi Amerika Serikat (AS) menstabilkan negara tersebut."Kami sedang berdiskusi dengan AS, dan telah berlangsung sejak awal krisis Suriah, mengenai pengiriman pasukan," ujar Jubeir dalam sebuah konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di Riyadh, Selasa 17 April 2018.Pernyataan Jubeir merupakan respons atas laporan Wall Street Journal pada Senin kemarin, mengenai Presiden AS Donald Trump yang sedang berusaha menggalang kekuatan negara-negara Arab, termasuk dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tujuan Trump adalah menggantikan pasukan AS yang akan segera ditarik dari Suriah.Jubeir menegaskan bahwa tawaran mengirimkan pasukan ke Suriah ini "bukan sesuatu yang baru.""Proposal telah disampaikan ke pemerintahan (Barack) Obama, bahwa jika AS mengirim pasukan, maka Arab Saudi juga bersama negara-negara lain akan ikut mengerahkan kekuatan militer," kata Jubeir, seperti dikutip AFP.Sebelum AS bersama Inggris dan Prancis menyerang Suriah pada 14 April, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman mengindikasikan Riyadh akan membantu aksi militer koalisi di Suriah.Sementara Guterres, yang juga bertemu Raja Salman pada Selasa kemarin, menekankan pentingnya solusi politik di Suriah tanpa adanya campur tangan kekuatan asing.Perang Suriah, konflik paling kompleks di kawasan saat ini. Konflik ini adalah medan perseteruan antara Arab Saudi bersama para sekutunya, yang mendukung pemberontak di Suriah, melawan Iran dan Lebanon yang mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.Arab Saudi dan Iran juga berada di kubu berbeda di beberapa titik panas lainnya di Timur Tengah, seperti konflik di Lebanonm Irak dan Yaman.(WIL)