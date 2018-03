Dua Personel Koalisi AS Tewas Terkena Bom di Suriah

Dua personel keamanan dari koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) tewas dan lima orang lainnya terluka terkena ledakan dari bom rakitan di Suriah, Jumat 30 Maret 2018.Korban tewas dari kubu koalisi AS di Suriah ini diyakini sebagai kali pertama dalam hal serangan militan di tahun 2018.Sekitar 10 orang dari kubu koalisi AS tewas dalam insiden tidak terkait pertempuran di Suriah sejak 1 Januari, termasuk tujuh orang dalam kecelakaan helikopter."Detail mengenai insiden terbaru masih kami tahan di tengah investigasi yang masih berjalan," ujar koalisi AS, seperti dilansir Reuters.Seluruh korban terluka telah dievakuasi untuk dirawat lebih lanjut. Kewarganegaraan korban tewas maupun luka tidak disebutkan.Kelompok militan Islamic State (ISIS) terus melancarkan beragam serangan, termasuk pengeboman, penyergapan dan pembunuhan, di Suriah dan Irak meski sudah terdesak di kedua negara tersebut.Pemerintah Irak tahun lalu mengklaim kekhilafahan ISIS yang pertama kali dideklarasikan Abu Bakr al-Baghdadi sudah runtuh.(WIL)