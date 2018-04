Menhan Tiongkok Sebut Kunjungan ke Moskow Sinyal untuk AS

Menteri Pertahanan Tiongkok Jenderal Wei Fenghe mengatakan kunjungan ke Rusia merupakan sinyal bagi Amerika Serikat (AS), bahwa hubungan Moskow-Beijing semakin erat.Dalam pernyataan yang dicetak tebal oleh pihak Tiongkok, tercermin kerja sama militer yang semakin meningkat antara kedua negara tersebut."Saya memilih lawatan pertama ke Rusia karena ingin menunjukkan kepada dunia, perkembangan hubungan bilateral kita dan keteguhan angkatan bersenjata kita untuk memperkuat kerja sama strategis," kata Wei, seperti dilansir dari laman Washington Post, Rabu 4 April 2018.Wei menambahkan dia akan menghadiri konferensi keamanan yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Rusia. Menurutnya, Tiongkok ingin memberitahu AS, militer kedua negara bersekutu ini akan semakin kuat."Saya ingin membiarkan AS tahu mengenai hubungan dekat angkatan bersenjata Tiongkok-Rusia," imbuhnya.Sementara itu, Menhan Rusia Sergei Shoigu menggarisbawahi adanya karakter khusus dalam hubungan Rusia-Tiongkok. Hal tersebut, kata Shoigu, akan membantu memperdalam hubungan militer kedua negara.Rusia-Tiongkok telah mengukuhkan kemitraan strategis untuk memperkuat hubungan dua negara. Kerja sama ini mengekspresikan perlawanan mereka bersama terhadap dunia 'unipolar' - istilah yang digunakan untuk menggambarkan dominasi AS di dunia.(FJR)