Raja Saudi Bela Putra Mahkota Mengenai Kematian Khashoggi

: Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud membela Pangeran Mohammed bin Salman yang selama ini dianggap terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Raja Salman justru memuji penyelidikan kasus ini.Berbicara di hadapan Dewan Shura Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman untuk pertama kalinya bersuara mengenai pembunuh jurnalis yang juga berasal dari Arab Saudi itu. Kematian Khashoggi terjadi di gedung Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki 2 Oktober lalu.Seperti dilansir, The Washington Post, Selasa 20 November 2018, dalam pidato tahunan Dewan Shura, Raja Salman menepis anggapan tuduhan Pangeran Mohammed di balik pembunuhan itu. Dirinya pun melihat proses penyelidikan yang dilakukan Jaksa Arab Saudi terhadap kematian yang sebelumnya menetap di Amerika Serikat (AS).Kematian dari Khashoggi ini memicu kritikan luas dari pihak internasional. Namun disaat Presiden AS Donald Trump masih memikirkan respons atas kasus ini, Jerman sudah mengumumkan untuk menunda penjualan senjata kepada Arab Saudi.Selain menunda penjualan senjata yang sebelumnya sudah disepakati, Jerman juga melarang 18 warga negara Arab Saudi masuk ke zona wisata Uni Eropa. 18 orang tersebut diyakini memiliki keterlibatan atas kematian jurnalis berusia 59 tahun itu.Sementara di Washingtonn, Senator dari Partai Demokrat, Ron Wyden mendesak pejabat intelijen AS untuk melakukan penyelidikan publik atas plot pembunuhan Khashoggi. Namun tidak diketahui tanggapan atas permintaan Wyden.Jamal Khashoggi tewas dibunuh pada 2 Oktober lalu oleh 15 anggota intelijen Arab Saudi. Jasad Khashoggi dimutilasi dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.(FJR)