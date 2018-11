Serangan Koalisi AS Tewaskan 11 Warga Suriah

Sedikitnya sebelas warga sipil, mayoritas wanita dan anak-anak, tewas dalam serangan udara koalisi pimpinan Amerika Serikat di provinsi Deir Ezzor, Suriah. Kabar disampaikan sejumlah sumber lokal kepada kantor berita SANA, Jumat 23 November 2018.Disebutkan bahwa serangan udara menggempur beberapa titik di desa al-Shafa. Tiga wanita dan lima anak-anak termasuk dari sebelas korban tewas.SANA menyebut jumlah korban tewas dapat bertambah karena beberapa korban luka berada dalam kondisi kritis. Koalisi AS belum mengeluarkan komentar apapun terkait klaim ini.Pada 17 November, koalisi AS menewaskan sedikitnya 40 orang dalam serangan udara di desa al-Buqa-an yang terletak di pinggir kota Hajin di provinsi Deir Ezzor. Puluhan orang terluka dalam serangan tersebut.Empat hari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah mengecam sebuah serangan udara koalisi AS di kota al-Shaafah, yang menewaskan lebih dari 60 orang. Damaskus menuduh koalisi AS tidak bermoral dan melanggar aturan internasional.Dalam dua surat terpisah, Kemenlu Suriah meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB Ma Zhaoxu untuk menghentikan serangan koalisi AS.Koalisi AS telah melancarkan serangan udara terhadap kelompok militan Islamic State (ISIS) di Suriah sejak September 2014. Pemerintah Suriah menyebut AS tidak meminta izin kepada Damaskus dan juga PBB saat melancarkan operasi tersebut.(WIL)