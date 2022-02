Momen Viral ketika Pesawat Berjuang Mendarat di Tengah Badai Eunice

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Seorang pilot dari Qatar Airways merekam proses pendaratan pesawat di tengah terjangan Badai Eunice yang melanda Inggris pekan lalu. Momen luar biasa namun mengerikan jelas terlihat.Proses pendaratan itu disiarkan oleh Big Jet TV dan memperlihatkan suasana kokpit saat pilot mendaratkan pesawat di tengah terjangan angin yang mencapai 112 kilometer per jam.Kapten Khalifa Al Thani memegang satu tangan dengan kuat di kuk kontrol dan tangan lainnya di throttle jet saat dia melawan angin. Dia membuat penyesuaian konstan dan kopilotnya memantau instrumen saat dia terus memperhatikan landasan pacu selama pendekatan ke Bandara Heathrow.Mantan Juara Dunia Formula Satu Damon Hill berkata: "Ini patut diberi rasa hormat."Hembusan angin mencapai 112 kilometer per jam di bandara kemarin, dengan kecepatan angin tertinggi di Inggris mencapai 196 kilometer per jam yang mematikan.Lebih dari 200.000 orang menonton saluran YouTube yang merekam pesawat mencoba mendarat selama badai kemarin pada puncaknya, dan total enam juta menonton."Hal yang hebat adalah ketika Anda kembali dari sesuatu seperti ini, terutama ketika ada begitu banyak drama, adalah ketika Anda mendapatkan pesan dari orang-orang di platform berbeda yang mengatakan 'Saya memiliki ketakutan besar untuk terbang’,” ujar Jeremy Dywer dari Big Jet TV, dikutip dari the Sun, Senin 21 Februari 2022."Tetapi setelah melihat keterampilan kokpit yang dipamerkan, mereka mengatakan 'Saya merasa jauh lebih percaya diri murni karena saya memiliki semua kepercayaan pada pilot’,” imbuhnya.Ratusan penerbangan dibatalkan di bandara Heathrow dan Gatwick pada hari Jumat. Satu penerbangan easyJet dari Bordeaux mengalami dua pendaratan yang dibatalkan di Gatwick, sebelum dipaksa kembali ke kota Prancis.Bandara di seluruh Inggris mengeluarkan peringatan kepada penumpang untuk memeriksa penerbangan mereka dan datang lebih awal jika mereka akan melanjutkan perjalanan.Itu terjadi saat orang Inggris menghadapi pukulan lain dengan cuaca ekstrem yang akan menghambat pembersihan 500 juta Poundsterling dari Badai Eunice.Badai Eunice menghantam Inggris pada Jumat pagi setelah Met Office mengeluarkan peringatan merah "bahaya bagi kehidupan" yang langka.Kecepatan angin 196 kilometer per jam telah tercatat untuk sementara di Needles on the Isle of Wight, - tertinggi yang pernah tercatat di Inggris. Rekor sebelumnya adalah 189 kilometer per jam di Gwennap Head di Cornwall pada 1979.Rekaman video itu juga merekam pesawat yang berjuang untuk mendarat di angin kencang, kerusakan pada atap arena O2 di London, dan puncak menara Gereja St Thomas di Wells, Somerset, jatuh ke tanah.Di Croydon, rekaman menakjubkan menunjukkan pejalan kaki terlempar sangat tengah berjalan. Bagian atap di O2 di London juga dirobek, dengan peringatan staf tempat itu bisa ditutup selama berbulan-bulan.Kabel listrik juga diruntuhkan dan atap tertiup angin saat ribuan orang terkena pemadaman listrik.