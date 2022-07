Wow! Warga AS Dapat Hadiah Lotre Rp19,9 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Seorang individu beruntung yang membeli tiket lotre di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Des Plaines di luar Chicago, Amerika Serikat (AS), dinyatakan sebagai pemenang hadiah jackpot ketiga terbesar dalam sejarah Negeri Paman Sam pada Sabtu, 30 Juli 2022. Nilai hadiahnya mencapai USD1,337 miliar atau setara Rp19,9 triliun.Menurut data Pemerintah AS, peluang meraih hadiah jackpot Mega Millions adalah 1 dari 303 juta. Peluang tersebut jauh lebih tinggi dibanding kemungkinan tersambar petir di angka 1 berbanding 1 juta."Kami sangat ingin mengetahui identitas pemenang dan mengucapkan selamat kepadanya," ucap Direktur Lotere Ohio, Pat McDonald, dikutip dari laman Telegraph India, Minggu, 31 Juli 2022. Ia juga merupakan pemimpin Mega Millions Consortium.Hadiah Rp19,9 triliun tidak akan bisa dicairkan sekali jadi. Angka tersebut hanya tersedia jika pemenang memilih opsi pembayaran cicilan selama 29 tahun.Selama ini, sebagian besar pemenang lotre di AS memilih opsi uang tunai yang angkanya lebih rendah dari nilai jackpot. Untuk lotre terbaru, hadiah uang tunainya adalah USD780,5 juta.Pencairan uang hadiah lotre di AS dikenai pajak yang cukup tinggi. Ini artinya, hadiah uang yang diterima pemenang mungkin akan berkurang cukup signifikan.Tidak hanya itu, pemenang lotre di AS juga terkadang adalah individu, namun beberapa kali juga merupakan sekelompok individu atau dari kelompok tersebut."Kami belum dapat memastikan apakah pemenangnya adalah satu individu atau bukan hingga yang bersangkutan datang untuk mengeklaim hadiah," tutur juru bicara National Mega Millions Danielle Frizzi-Babb.Pemegang tiket pemenang memiliki waktu satu tahun dari pembelian untuk mengeklaim hadiah. Ia juga dapat memilih untuk tidak mengumumkan namanya ke publik.Total hadiah lotre terbaru ini masih di bawah USD1,586 miliar pada Januari 2016, walau kala itu hadiahnya dibagi ke tiga individu. Sementara hadiah kedua terbesar terjadi pada Oktober 2018 di angka USD1,5 miliar.Hingga Sabtu petang waktu AS, belum ada individu atau kelompok yang mengeklaim hadiah lotere Mega Millions.Baca: Asosiasi Lotre AS Umumkan Nomor Pemenang Rp12 Triliun