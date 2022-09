Parah! Dipenuhi Dendam Lama, Seorang Pria Buang Air Kecil di Makam Mantan Istri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New Jersey: Seorang pria di New Jersey, Amerika Serikat (AS) dituduh memiliki kebiasaan buang air kecil di makam mantan istrinya. Penodaan ini diklaim terjadi di pemakaman Gereja Tappan, yang merupakan sebuah kuburan berusia berabad-abad di perbatasan antara New Jersey dan New York.Michael Murray mengatakan kepada News12 bahwa kisah itu dimulai ketika dia berulang kali melihat tas makanan yang penuh dengan kotoran ditempatkan di dekat makam ibunya, Linda Torello dan akhirnya menghubungi polisi.Polisi kemudian mengambil laporan insiden tersebut dan Murray kemudian memperoleh izin untuk menempatkan kamera di halaman pemakaman untuk mencoba mendapatkan rekaman atas tindakan tersebut.“Rekaman yang kualitasnya terlalu buruk untuk dibawa ke polisi itu, mengungkapkan bahwa mantan suami Torello adalah pelakunya,” menurut New York Post, Rabu 28 September 2022.Murray kemudian kembali dan memperoleh rekaman berkualitas lebih tinggi dengan telepon genggam miliknya.Menurut Post, pria berusia 68 tahun itu mengunjungi kuburan hampir setiap pagi antara pukul 6:14 dan 6:18 dengan istri barunya dan buang air kecil di kuburan Torello."Saya tidak bisa mengajak istri saya pergi makan malam, tetapi pria ini mengajak istrinya pergi bersamanya untuk menodai jenazah ibu saya setiap pagi!," ujar Murphy mengatakan kepada Post, seperti yang dikutip dalam laman Yahoo News, pada Kamis, 29 September 2022.Menurut WABC News sendiri, pria itu tampaknya memiliki dendam lama dengan Torello. Bahkan, dia menikah dengan Torello untuk waktu yang singkat pada 40 tahun yang lalu, dan pergi ketika Torello hamil, bersikeras bahwa anak itu bukan miliknya.Namun, tes DNA membuktikan bahwa pria itu memang ayah anak itu. Akhirnya, Torello kemudian menikah lagi.Torello sendiri merupakan seorang pecinta binatang yang antusias. Ia pun meninggal pada 2017.Sementara itu, menurut polisi Orangetown, tuduhan buang air kecil di depan umum diajukan terhadap pria itu oleh Departemen Kepolisian Orangetown pada 18 September. Penyelidikan sendiri sedang berlangsung hingga saat ini. (