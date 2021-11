Lukisan Impresionis Caillebotte Terjual Lebih dari Rp754 Miliar di New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Museum J. Paul Getty disebut-sebut membeli lukisan Gustave Caillebotte “Young Man at His Window” seharga lebih dari Rp754 miliar dalam lelang Christie di New York pada Kamis malam, 11 November 2021.Pembelian lukisan oleh museum yang berlokasi di Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS) tersebut diketahui memecahkan rekor Impresionis Prancis sebelumnya.Dilansir dari AFP, Jumat, 12 November 2021, lukisan itu merupakan bagian dari Koleksi Seni Impresionis Cox, dinamai untuk pengusaha Texas Ed Cox yang meninggal pada 2020 lalu.Pelelangan juga termasuk tiga karya Vincent van Gogh, menghasilkan lebih dari dua triliun rupiah. Karya tersebut di antaranya, “Wooden Cabins among the Olive Trees and Cypresses,” yang dijual diatas satu triliun rupiah dan menjadi salah satu karya pelukis termahal.Lukisan lain, karya Paul Cezanne, “L'Estaque with Red Roofs,” terjual lebih dari Rp786 miliar. Selain itu, terdapat lebih dari 20 karya yang mencakup sejarah Impresionis, termasuk karya Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, dan Berthe Morisot.Berbagai karya pelukis tersebut diketahui menghasilkan lebih dari Rp4,7 triliun dalam pelelangan yang berlangsung di Rockefeller Center di Manhattan, New York, AS. Gelaran ini didirikan oleh juru lelang terkemuka, James Christie sejak 1766.Dalam siaran pers, Museum Getty merayakan tawaran suksesnya pada lukisan Caillebotte. Mereka menyebutnya sebagai “karya realisme perkotaan modern abad ke-19 dianggap sebagai lukisan paling penting oleh Impresionis Prancis di tangan pribadi.”“Wooden Cabins among the Olive Trees and Cypresses” menggambarkan seorang laki-laki dalam setelan gelap dengan punggung menghadap penonton, yang tampaknya tengah melihat seorang perempuan di kejauhan di jalan Paris keluar jendela besar.Sebelumnya, rekor bagi Caillebotte diketahui hampir menyentuh angka Rp313 miliar untuk lukisannya “Rising Road,” yang dijual di lelang di Christie's di London pada 2019 lalu.