Panda Raksasa Jantan Tertua di Dunia Mati Setelah Jalani Eutanasia

Hong Kong: An An, panda raksasa jantan tertua di dunia yang dirawat manusia, jalani prosedur eutanasia atau suntik mati pada Kamis 21 Juli 2022. An An berusia 35 tahun atau setara dengan 105 tahun bagi manusia dan selama ini dirawat di Hong Kong “Kesehatan An telah menunjukkan tanda-tanda penurunan yang stabil selama beberapa minggu terakhir, dengan asupan makanannya menurun, sampai akhirnya dia berhenti makan,” kata Ocean Park, fasilitas kelautan dan hewan tempat dia tinggal sejak 1999, seperti dikutip AFP, Jumat 22 Juli 2022.An An dan Jia Jia, panda raksasa betina tertua di dunia, yang meninggal pada 2016 dalam usia 38 tahun, adalah hadiah dari Pemerintah Tiongkok."Ocean Park sangat sedih mengumumkan hilangnya An An," ungkapnya dalam sebuah pernyataan.Pihak Ocean Park mengatakan, berterima kasih atas kesempatan untuk merawat Jia Jia dan An An karena membantu Ocean Park menjadi basis penting untuk konservasi panda.“An An adalah anggota keluarga kami yang tak terpisahkan dan telah tumbuh bersama dengan Taman. Dia juga telah membangun ikatan persahabatan yang kuat dengan penduduk lokal dan turis,” ucap mereka.Ocean Park, yang menampilkan hewan termasuk walrus, penguin, dan lumba-lumba, kini memiliki dua panda raksasa, Ying Ying dan Le Le.Tiongkok memberikan Ying Ying betina dan Le Le jantan ke Hong Kong pada 2007. Taman itu berharap pasangan itu bisa memiliki bayi tetapi belum terwujud sejauh ini.