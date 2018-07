Diduga Jual Bayi, Panti Asuhan Bunda Teresa Diselidiki

Pihak berwenang India memerintahkan adanya penyelidikan panti asuhan Missionaries of Charity yang didirikan oleh Bunda Teresa di India.Penyelidikan ini dibuka karena adanya dugaan penjualan bayi untuk diadopsi yang dilakukan pengurus panti asuhan tersebut.Pengumuman ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesejahteraan Perempuan dan Anak India di mana semua negara bagian harus segera melakukan inspeksi ke rumah-rumah penampungan anak di bawah Missionaries of Charity.Dikutip dari BBC, Kamis 19 Juli 2018, pihak Missionaries of Charity mengaku terkejut dengan berita tersebut dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar."Kami akan melakukan tindakan hati-hati agar kejadian ini tidak akan pernah terjadi lagi, jika memang itu pernah terjadi," tegas Sunita Kumar dari pihak panti asuhan.Missionaries of Charity didirikan oleh Bunda Teresa pada 1950 silam ini juga mengeluarkan pernyataan bahwa perdagangan bayi bertentangan dengan moral agama.Kesusteran yang berkantor pusat di Kolkata itu juga menjalankan rumah perawatan, dapur untuk tuna wisma, sekolah, rumah penampungan kusta dan rumah penampunagn anak-anak terlantar.(FJR)