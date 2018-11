Indonesia Serukan Dialog Damai Laut China Selatan

Indonesia menyerukan agar permasalahan di perairan sengketa Laut China Selatan bisa diselesaikan dengan cara damai, salah satunya adalah lewat dialog. Indonesia menilai isu Laut China Selatan berpengaruh terhadap seantero kawasan."Indonesia bukan negara klaim di Laut China Selatan. Namun, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui keamanan dan keselamatan maritim, navigasi kebebasan dan penerbangan, non-militerisasi dan latihan menahan diri, diperlukan untuk mencapai solusi damai," kata Deputi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Lutfi Rauf.Dalam paparannya di Seminar on Indonesia-China 5 Years of Comprehensive Strategic Partnership di Jakarta, Selasa 27 November 2018, Lutfi menambahkan perlu adanya kesimpulan awal mengenai Code of Conduct mengenai Laut China Selatan yang dibahas antara ASEAN dengan Tiongkok."Kesimpulan awal ini dapat berisi mempromosikan kepercayaan diri, menghindari insiden, mengelola insiden, dan menciptakan kondisi konklusif melalui pencapaian pembahasan awal," imbuhnya.Sementara mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda menuturkan, untuk masalah Laut China Selatan, harus ada promosi penelitian bersama. "Hanya saja perlu juga ada dialog perdamaian lebih lanjut," imbuhnya.Laut China Selatan adalah perairan sengketa antara Tiongkok dan beberapa negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Beijing mengklaim hampir keseluruhan wilayah tersebut.Perdebatan mengenai Laut China Selatan sudah sampai tahap penyusunan Code of Conduct (CoC). Diharapkan penyusunan CoC dapat selesai dalam waktu dekat.Baca: Tiongkok Berharap CoC di LCS Rampung Tiga Tahun (WIL)