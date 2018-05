Pertemuan Jokowi-Sultan Brunei akan Bahas Perlindungan WNI

Pembicaraan soal perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) akan menjadi salah satu bahasan utama saat Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, besok."Investasi dan ekonomi yang utama dibahas, perdagangan juga. Tapi soal perlindungan WNI juga menjadi pokok bahasan Presiden dan Sultan besok," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika ditemui di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 2 Mei 2018.Saat ini, WNI yang tinggal di Brunei mencapai 20 persen di mana ada 80 ribu warga Indonesia di antara 400 ribu total penduduk Brunei."Drafnya masih dibahas. Masih dipersiapkan. Jadi bukan untuk ditandatangan sekarang. Nanti judulnya MoU on Placement and Protection," lanjut dia.Menlu Retno berharap, draf ini akan segera selesai setelah digodok bersama menlu dua negara. Selain itu, Indonesia juga akan menawarkan industri strategis kepada Brunei.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan II Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof, mengadakan kunjungan kehormatan ke Indonesia dan bertemu dengan Menlu Retno untuk membahas kunjungan tersebut.Kedua menteri juga mendiskusikan upaya penguatan hubungan dan kerja sama bilateral di berbagai bidang. Dalam kaitan tersebut, kedua Menteri sepakat untuk segera melaksanakan pertemuan ke-4 Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) sebagai forum mekanisme bilateral kedua Menlu untuk melakukan review dan merumuskan langkah-langkah dalam rangka penguatan implementasi kerja sama bilateral kedua negara.Di bidang ekonomi dan perdagangan, kedua negara sepakat untuk mengembangkan kerja sama ekonomi yang memfokuskan pada pengembangan kawasan Kalimantan melalui pembangunan konektivitas (darat, laut dan udara) yang terintegrasi serta penguatan kerja sama ekonomi sub-regional diantaranya melalui Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA).(FJR)