RI Prihatin Jika Benar Tiongkok Kirim Misil ke Laut China Selatan

Kabar pengiriman misil Tiongkok ke Laut China Selatan langsung mendapat komentar dari Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi."Kita prihatin jika berita itu terkonfirmasi benar. Dikhawatirkan, akan mengganggu Confidence Building Measure (CBM) yang dibangun oleh ASEAN," kata Menlu Retno ketika ditemui Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat 5 Mei 2018."ASEAN ini sudah 50 tahun mengupayakan perdamaian di Laut China Selatan. Kita sudah banyak memberikan kontribusi untuk stabilitas perairan itu," lanjut dia.Upaya-upaya dari ASEAN ini bermacam-macam bentuknya. Dari dialog, lalu Declaration of Conduct (DOC), implementasi DOC, pembentukan Code of Conduct (COC), dan saat ini sedang dibicarakan negosiasi."Oleh karena itu, kita mendesak semua pihak untuk menahan diri, tidak melakukan provokasi dan menghormati hukum internasional," tegas Menlu Retno lagi.Sebelumnya, intelijen Amerika Serikat menilai bahwa ada kemungkinan besar militer Tiongkok telah mengerahkan misil ke tiga pulau buatan di perairan strategis tersebut.Menurut penilaian intelijen AS, misil-misil Tiongkok itu dibawa ke Fiery Cross Reef, Subi Reef dan Mischief Reef dalam 30 hari terakhir.Namun, seorang pejabat pertahanan AS mengatakan, masih belum jelas apakah misil tersebut tetap berada di pos-pos Tiongkok yang mengerahkan latihan pada April kemarin, yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping.Jika laporan ini terkonfirmasi, maka aksi ini akan menandai pertama kalinya pengerahan rudal Tiongkok terutama di Kepulauan Spratly, yang menjadi sengketa dengan sejumlah negara Asia lainnya, yaitu Filipina dan Vietnam serta Taiwan.(WAH)