UE dan ASEAN Luncurkan Kerja sama Ekonomi Senilai 61 Juta Euro

Uni Eropa dan ASEAN bekerja sama meluncurkan program terkait kebijakan dan integrasi ekonomi regional. Program tersebut merupakan kerja sama pembangunan Uni Eropa di ASEAN, dengan total dana mencapai 61 juta euro."Kedua program terkait peningkatan dialog dan integrasi ekonomi regional tersebut menekankan kerja sama yang aktif dan telah berlangsung lama antara ASEAN dan Uni Eropa," kata Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi, di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa 17 April 2018.Dua program ini memiliki manfaat besar bagi ASEAN dan komunitasnya. Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Francesco Fontan mengatakan Enhanced ASEAN Regional Integration Support from the Europe Union (ARISE+) merupakan program dalam integritas ekonomi.Berbagai bidang, seperti pasar tunggal, fasilitas perdagangan, pengurangan hambatan non tarif dalam perdagangan, serta Hak Kekayaan Intelektual, penerbangan dan statistik ASEAN masuk dalam program tersebut.Sementara itu, program Enhanced ASEAN Regional Europe Union-ASEAN Dialogue Instrument (E-READI) merupakan program berbagi pengalaman proses integrasi ASEAN dan Uni Eropa."Pada 2018, Uni Eropa dan ASEAN terus meningkatkan hubungan dengan kerja sama pembangunan sebagai keberhasilan kemitraan kami," katanya.ARISE+ dan E-READI, kata Fontan, mencerminkan komitmen Uni Eropa yang mendukung integritas ekonomi regional ASEAN secara penuh.Fontan menambahkan, program ini juga menguntungkan bagi investor Uni Eropa. Pasalnya, Eropa merupakan investor terbesar di ASEAN."Ini adalah kerja sama saling menguntungkan, tak hanya bagi komunitas ASEAN, tapi juga bagi para investor kami," tukasnya.Kerja sama ini bukan pertama kalinya dilakukan. Pada periode 2010-2014, Uni Eropa telah mengalokasikan dana senilai 170 juta Euro. Sementara, pada 2018, organisasi negara Benua Biru tersebut sudah menggelontorkan 61 juta Euro.(FJR)