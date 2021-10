The Colours of Indonesia, Wadah Promosi Produk dan Budaya Tanah Air di Shanghai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Shanghai: Promosi produk dan budaya Indonesia tengah gencar dilakukan di luar negeri, termasuk di Shanghai, Tiongkok. Kali ini, produk yang dihadirkan adalah kopi Indonesia. Kegiatan ini merupakan inisiasi KJRI Shanghai dan didukung oleh ITPC Shanghai, dan Sinar Mas Group-APP Tiongkok. Kemudian, kalangan perusahaan dan pebisnis Indonesia di Shanghai, hingga diaspora Indonesia.Bertemakan 'The Colours of Indonesia: Kopi Indonesia in Shanghai,' acara dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun. Acara digelar untuk merayakan 71 tahun hubungan persahabatan Indonesia-Tiongkok. "Hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok berkembang dengan pesat dan hampir satu dekade terakhir telah memasuki jenjang hubungan bilateral di tingkat kemitraan strategis," kata pernyataan KJRI Shanghai, Sabtu, 16 Oktober 2021.Dalam konteks kerja sama ekonomi, selama lima tahun terakhir, hubungan perdagangan dan investasi kedua negara meningkat tajam, bahkan di tengah pandemi covid-19. The Colours of Indonesia berlangsung selama tiga hari dari 15-17 Oktober 2021.Baca: 'Kartini, Princess of Java' Warnai Kegiatan Wonderful Indonesia di KBRI Beijing Selain kopi, beragam produk lainnya juga dihadirkan. Acar dimeriahkan pameran produk batik oleh Darma Wanita KJRI Shanghai, dan penampilan kesenian angklung serta lagu tradisional khas Indonesia.Kegiatan ini wujud dari kerja sama Indonesia di segenap elemen dalam mendukung diplomasi dan budaya di Tiongkok. Diharapkan, penyelenggaraan kegiatan ini membuat masyarakat dan mitra di Shanghai semakin mengenal produk, budaya, dan destinasi Indonesia.