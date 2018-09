Giat Berinovasi, KJRI Hong Kong Raih Penghargaan

KJRI Hong Kong meraih penghargaan dari Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir, sebagai perwakilan RI pertama yang menerapkan sistem pembayaran PNBP non tunai dan mengimplementasikan sistem pembayaran online.Wamenlu Fachir juga meresmikan sistem pembayaran PNBP non tunai dan pembayaran melalui SIMPONI di KJRI Hong Kong."Apa yang telah diimplementasikan oleh KJRI Hong Kong merupakan inisiatif dan inovasi yang baik dan akan kami jadikan percontohan untuk diterapkan di kantor perwakilan lainnya," kata Wamenlu Fachir dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI kepadaRabu 5 September 2018.Wamenlu juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada rekanan KJRI antara lain Bank BUMN dan para agen penempatan PMI di Hong Kong yang telah bekerja sama dengan KJRI dalam mewujudkan sistem baru pembayaran PNBP ini."Kami mengharapkan masukan dan ide-ide baru dari para rekanan yang bisa membuat pelayanan lebih baik, lebih cepat, mudah dan murah," lanjut dia.Sementara itu, Konsul Jenderal RI Hong Kong Tri Tharyat menyampaikan bahwa sudah menjadi komitmen kuat dari KJRI selalu menggali inovasi-inovasi baru agar kualitas pelayanan semakin baik, cepat dan mudah."Apalagi mengingat KJRI saat ini memberikan lebih dari 140 ribu pelayanan per tahun dengan pendapatan PNBP mencapai Rp 113 milyar per tahunnya," ungkap Konjen Tri.Implementasi sistem pembayaran non tunai dan penggunaan SIMPONI telah banyak membantu dan memberikan kemudahan baik kepada pengguna jasa maupun staf KJRI."Bagi KJRI sendiri, implementasi ini telah memperkuat upaya peningkatan, transparansi, akuntabilitas dan meminimalisir adanya kesalahan pelaporan keuangan," jelas dia.Acara peresmian dilanjutkan dengan peninjauan langsung pemberian pelayanan di loket Konsuler dan di loket Bank Mandiri yang berlokasi di seberang KJRI Hong Kong.Implementasi SIMPONI di KJRI Hong Kong merupakan pilot project yang akan diikuti dengan penerapan di Perwakilan RI lainnya. Sistem KJRI Hong Kong juga diharapkan dapat menjadi model yang dapat ditiru oleh Perwakilan lain dalam mengimplementasikan PNBP non tunai ini.(JMS)