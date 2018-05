RI Tawarkan Solusi Atasi Tantangan Global pada KTM ke-45 OKI

Agar sanggup menjawab persoalan global, OKI harus memperbaiki manajemen dan proses pengambilan keputusan organisasi. Demikian disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dr. A.M.Fachir ketika berbicara pada Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Kerja Sama Islam (KTM-OKI) ke-45 di Dhaka, Bangladesh 5-6 Mei 2018.Wamenlu juga menawarkan solusi atas sejumlah tantangan yang dihadapi dunia Islam. Disampaikan bahwa dalam bidang politik dan keamanan, Indonesia mengusulkan Contact Group on Peace and Conflict Resolution sebagai wadah bersama untuk mengidentifikasi dan merumuskan cara menghadapi tantangan keamanan dan perdamaian.Untuk aspek ekonomi dan sosial, Wamenlu menyampaikan prakarsa Indonesia dalam pembangunan Pusat Pengembangan Produk Vaksin dan Bioteknologi untuk Negara-negara OKI. Upaya tersebut penting dalam rangka mewujudkan swasembada pengadaan vaksin yang murah untuk negara-negara OKI. Indonesia juga mengajak negara-negara OKI untuk mengadakan kerja sama riset dan pengembangan melalui center of excellence yang akan berlokasi di Indonesia.Dalam konteks kerja sama kebudayaan OKI, Indonesia berhasil mengajukan resolusi mengenai pertemuan High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wassatiyat Islam yang diselenggarakan di Bogor, Indonesia, tanggal 1-3 Mei 2018.Resolusi juga telah mencerminkan hasil pertemuan tersebut yaitu “Bogor Message” mengenai prinsip "moderation" bagi pemajuan perdamaian, toleransi, dan kehidupan harmonis di dunia Islam dan antar-agama sekaligus membangun masyarakat yang adil, makmur, damai dan terbuka yang selaras dengan nilai-nilai islam.Pada kesempatan tersebut, OKI juga sampaikan penghargaan atas terlaksananya Pertemuan Wasatiyyah Islam di Indonesia.Dalam keterangan pers yang diterima, Wamenlu juga mengajak negara anggota OKI untuk bekerja sama dalam semangat persaudaraan Islam dalam mengatasi berbagai masalah kemanusiaan di Palestina, Myanmar, Yaman dan Suriah.KTM ke-45 OKI di Dhaka, Bangladesh. (Foto: Kemenlu RI)Indonesia berpartisipasi dan menyampaikan pandangan konstruktif mengenai pengungsi Rohingya dalam Sesi Khusus. Dalam kesempatan itu, Indonesia menekankan pentingnya untuk mengatasi krisis secara tuntas dan mendorong penyelesaian akar permasalahan melalui 2 pendekatan yaitu melalui constructive enggagement dengan Pemerintah Myanmar dan membantu pembangunan ekonomi di Myanmar, khususnya di Rakhine.KTM OKI ke-45 dibuka oleh Perdana Menteri Bangladesh dan dihadiri oleh 56 negara anggota.KTM kali ini menghasilkan Deklarasi Dhaka dan beberapa keputusan penting terkait Palestina yaitu posisi dan pernyataan bersama OKI untuk secara konsisten membantu memberikan sumber daya material untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina dan mengecam keras keputusan unilateral AS membuka Kedutaan Besar di Jerusalem pada 14 Mei 2018.Lebih lanjut OKI juga menekankan mengenai kedudukan Jerusalem sebagai ibu kota Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formula two-states solution untuk penyelesaian konflik Arab-Israel.Selanjutnya OKI akan mengambil langkah-langkah hukum dan politik untuk menanggapi kebijakan unilateral Pemerintah AS tersebut termasuk melalui mekanisme Sidang Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB dan International Court of JusticeOKI juga menyerukan masyarakat internasional untuk tidak memindahkan kedutaan besar lainnya ke Jerusalem.Pada tanggal 4 Mei 2018, Ketua Delegasi negara anggota OKI juga berkesempatan mengunjungi Lokasi Pengungsi di Cox's Bazar untuk melihat secara langsung dari dekat kondisi pengungsi RohingyaSaat pembukaan KTM, Indonesia mendapat kehormatan berbicara mewakili Kelompok Asia. Dalam kesempatan tersebut Wamenlu Fachir sampaikan apresiasi sekaligus komitmen untuk mendukung Bangladesh yang akan mengetuai KTM OKI periode 1 tahun ke depan.(WIL)