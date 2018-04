Dua Dubes Korea Berterima Kasih atas Dukungan Indonesia

Duta Besar Korea Selatan (Korsel) untuk Indonesia Kim Chang-beom dan Duta Besar Korea Utara (Korut) untuk Indonesia An Kwang Il dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan Indonesia untuk perdamaian dua Korea."Terima kasih untuk dukungan Indonesia pada proses perdamaian di Semenanjung Korea. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia dan media Indonesia yang telah memberikan perhatian besar dan dukungan sepanjang pertemuan dua pemimpin Korea," kata Kim saat ditemui di kantor Kedutaan Korsel di Jakarta, Senin 30 April 2018.Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, kedua Dubes Korea tersebut memaparkan hasil dari KTT Korea yang dilaksanakan Panmunjom, desa gencatan senjata di zona demiliterisasi, Korsel.Dubes Kim menjelaskan bahwa dukungan Indonesia semakin mempererat hubungan dengan Korsel. Dia mengatakan Indonesia telah mendorong adanya perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea.Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga Presiden Jokowi menawarkan Indonesia menjadi tempat pertemuan pemimpin Korut Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang rencananya akan dilakukan akhir Mei atau awal Juni mendatang.Baca: Jokowi Tawarkan Pertemuan Kim Jong Un dan Trump di Indonesia "Kami menawarkan apabila ada yang rencana pertemuan antara Presiden Kim Jong Un dan Presiden Donald Trump untuk bisa dilaksanakan di Indonesia kami juga tawarkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.Namun, Jokowi mengaku belum mendapat jawaban dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Korea Utara untuk Indonesia, An Kwang Il dalam pertemuan tadi. Menurut Jokowi, An Kwang akan menyampaikan tawaran itu ke Kim Jong Un.(WIL)