DK PBB Setuju Hapus Sanksi Bantuan Kemanusiaan Korut

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) siap mendukung proposal Amerika Serikat (AS) untuk menghapus sanksi bantuan kemanusiaan Korea Utara (Korut)."Proposal ini hanya untuk kegiatan kemanusiaan utnuk menyelamatkan jiwa yang dibutuhkan di Korea Utara," ucap pejabat AS, dilansir dari laman Channel News Asia, Jumat 3 Agustus 2018.Meski demikian, dia menambahkan AS akan tetap memberi sanksi lain sebelum denuklirisasi tercapai. "Amerika Serikat telah sangat jelas akan terus menegakkan sanksi sampai denuklirisasi akhir Korea Utara secara penuh, tercapai," ucap pejabat AS tersebut.Proposal mengenai penghapusan sanksi bantuan kemanusiaan ini sudah diajukan AS sejak bulan lalu. Setelah beberapa pekan negosiasi, komite sanksi PBB kemudian memberikan persetujuan akhir pada Senin lalu.Setelah disetujui, pemberitahuan akan dikirim ke 193 negara anggota PBB oleh komite. "Kami melakukan hal ini untuk memberi penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pembebasan kemanusiaan yang komprehensif yang akan meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Korea Utara," demikian isi dokumen tersebut."Kami hanya ingin menjelaskan mengenai keringanan proses, bukan mengurangi sanksi begitu saja," tukas pejabat Belanda yang menjadi ketua komite sanksi.Krisis kemanusiaan Korea Utara ini telah menyebabkan sekitar 10 juta orang kekurangan gizi, yang mana lebih dari separuh total penduduk Korea Utara. Sanksi itu diterima Korut lantaran melakukan uji coba nuklir dan rudal balistik.(FJR)