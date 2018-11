KTT AS-Korut Kedua Bahas Langkah Konkret Denuklirisasi

Pembahasan langkah konkret denuklirisasi antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut) akan dibahas pada pertemuan 2019. Pertemuan tersebut akan menjadi yang kedua kalinya sejak Juni 2018 di Singapura."Rencana sedang berlangsung. Kami percaya bahwa KTT itu kemungkinan akan terjadi setelah yang pertama. Namun, untuk waktu dan tempat masih dibahas," kata Wakil Presiden AS Mike Pence di Singapura, dilansir dari laman The Asahi Shimbun, Jumat 16 November 2018.Pence mengatakan Washington tidak akan meminta Pyongyang menyediakan daftar lengkap senjata nuklir dan lokasi sebelum KTT. Meski demikian, dia menambahkan, pertemuan kedua ini harus menghasilkan rencana konkret."Saya pikir akan benar-benar penting dalam KTT berikutnya jika kami datang dengan rencana mengidentifikasi semua senjata, lokasi pembangunan dan bahkan inspeksi situs untuk membongkar senjata nuklir," imbuh dia.Dalam pidato di KTT Asia Timur, Pence mengatakan penting tekanan sanksi internasional tetap dipertahankan pada Korut. Langkah ini akan diambil hingga denuklirisasi penuh tercapai.Sementara itu, Korut marah karena permintaan untuk meringankan sanksi ditolak AS. Mereka bahkan memperingatkan AS akan melanjutkan pengembangan program nuklir jika masih terus menolaknya.Hari ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengawasi uji coba senjata taktis terbaru. Menurut dia, senjata ini merupakan bentuk unjuk kemampuan pertahanan di kawasan.KCNA mengatakan uji coba tersebut berhasil dilakukan. Kim mengatakan sistem persenjataan yang diuji menjadi ketertarikan sendiri bagi ayahnya.Uji coba senjata ini merupakan yang pertama kali dilakukan sejak pertemuan antara Kim dan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu di Singapura. Meski demikian, AS menegaskan tetap yakin atas janji Kim kepada Trump kala itu.(FJR)