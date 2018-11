Korut Usir Warga AS yang Masuk Ilegal

Korea Utara (Korut) memutuskan mendeportasi warga negara Amerika Serikat (AS) karena masuk secara ilegal ke negara tersebut. Warga AS itu masuk ke Pyongyang sejak bulan lalu.Pria itu diidentifikasi Lawrence Bruce Byron. Dia ditahan usai menyeberang ke Korut dari Tiongkok pada 16 Oktober lalu."Ketika ditanya, dia mengatakan secara ilehal memasuki negara di bawah komando Badan Intelijen Pusat AS (CIA)," kata kantor berita KCNA, Jumat 16 November 2018.Rupanya, pria dengan nama yang sama ditangkap di Korea Selatan saat mencoba menyelinap melewati perbatasan antar-Korea pada November tahun lalu. Dia mengatakan kepada pejabat Korsel tengah berusaha memfasilitasi pembicaraan antara Korut dan AS. Namun, pria asal Louisiana itu dideportasi kembali ke Washington.Pyongyang sangat jarang membebaskan tahanan AS dengan begitu cepat. Namun, hal ini terjadi di tengah negosiasi yang mandek mengenai program nuklir Pyongyang."Sikap ini berarti Korea Utara ingin menjaga momentum untuk berdialog dengan AS," tutur Profesor Yang Moo-Jin dari Universitas Kajian Korea Utara.Hubungan Korut dan AS mulai membaik sejak pertemuan perdana kedua pemimpin mereka di Singapura pada Juni lalu. Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump sepakat untuk melakukan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.(FJR)