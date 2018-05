Korban Tewas Badai Debu India Capai 116 Orang

Korban tewas badai debu di India mencapai 116 orang. Selain itu, 250 orang lainnya juga terluka. Keadaan di beberapa negara bagian cukup parah, terutama di Uttar Pradesh, Rajasthan dan Punjab.Angin kencang disertai debu menerjang India dengan kecepatan mencapai 130 kilometer per jam. Rumah hancur dan tiang listrik serta pohon-pohon pun ambruk.Tambahan layanan panggilan darurat tetap tersedia dan akan segera didistribusikan menanggapi permintaan dari Perdana Menteri Narendra Modi yang mengerahkan seluruh pejabat.Dilansir dari AFP, Jumat 4 Mei 2018, Departemen Meteorologi India memperingatkan, badai bakal terus menerjang hingga Sabtu besok. Warga di tiga negara bagian tersebut diimbau untuk sangat waspada.Charan Singh, peneliti dari departemen meteorologi mengungkapkan bahwa angin berkecepatan 132 kilometer per jam juga menerjang Agra."Badai terjadi akibat gesekan iklim timur dan barat di dataran utara yang terbilang lembab," jelas Singh.Sementara di ibu kota New Delhi, angin dilaporkan berada dalam kecepatan 59 kilometer per jam. Hingga saat ini belum ada laporan warga tewas maupun luka di ibu kota.(FJR)