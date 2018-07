Prajurit AS Tewas Diserang 'Orang Dalam' di Afghanistan

Seorang personel militer Amerika Serikat (AS) tewas dan dua lainnya terluka dalam sebuah serangan 'orang dalam' di Afghanistan.Serangan terjadi di Afghanistan selatan pada Sabtu 7 Juli, menurut keterangan dari misi Resolute Support pimpinan NATO.Seperti dinukil dari BBC, Minggu 8 Juli 2018, belum diketahui siapa yang melakukan serangan tersebut, atau apakah pelaku sudah ditangkap.Namun, pernyataan NATO menyebut kemungkinan ini adalah serangan yang dilancarkan 'orang dalam.'Dua tentara lain yang terluka berada dalam kondisi "stabil." Seorang perwira polisi mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa penembakan terjadi di bandara di Tarinkot, ibu kota provinsi Uruzgan.Sementara itu, kelompok militan Taliban telah mengeluarkan pernyataan, mengklaim bahwa seorang tentara Afghanistan menembaki prajurit AS di Uruzgan. Belum diketahui apakah pernyataan ini terkait dengan serangan yang sama.Serangan terjadi setahun setelah tiga tentara pasukan khusus AS ditembak mati salah satu prajurit Afghanistan. Aksi itu kemudian diklaim Taliban.(WIL)