Kim Jong-un Kirim Surat Perdamaian untuk Trump

Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dikabarkan telah mengirim pesan perdamaian kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, di tengah negosiasi denuklirisasi yang terhenti.Surat kabar Korea Selatan, Chosun Ilbo, mengabarkan bahwa pesan tersebut ditulis dalam sebuah surat. Namun, tak diketahui apa isi surat tersebut."Diperkirakan surat itu berisi tentang pembicaraan antara perdamaian Korut dan AS," sebut Chosun Ilbo, dikutip dari Strait Times, Senin 31 Desember 2018.Hingga kini, Kementerian Luar Negeri AS maupun Kedutaan Besar AS di Seoul tidak mengeluarkan pernyataan atau komentar terkait surat Kim kepada Trump ini.Selain mengirimkan surat kepada Trump, Kim juga mengirimkan surat kepada Presiden Korsel Moon Jae-in. Kim mengaku ingin rutin bertemu dengan Moon pada 2019.Surat Kim ini mengindikasikan dirinya tidak akan mengunjungi Seoul sebelum akhir 2018. Padahal, Moon sebelumnya yakin Kim akan datang ke negaranya sebelum tahun ini berakhir.Merespons surat Kim via tulisan di media sosial, Moon mengaku menyambut baik komitmen Kim terhadap denuklirisasi di Semenanjung Korea. Ia menambahkan Seoul siap menyambut Kim untuk kunjungan tahun 2019."Meski akan ada berbagai rintangan di depan, hati kami akan selalu terbuka satu sama lain, yang juga tergantung dari seberapa keras usaha kami berdua," ungkap Moon.(WIL)