Menko PMK Hadiri Penutupan Rangkaian Sidang KTT ASEAN ke-33

Menko PMK Puan Maharani mewakili Presiden RI Joko Widodo menghadiri Penutupan Rangkaian Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-33 yang berlangsung pada 13-15 November 2018, di Suntec City Convention Centre, Singapura.Sebelum acara penutupan, pada hari ketiga ini para pemimpin negara ASEAN melanjutkan pertemuan dengan para pemimpin negara-negara mitra dialog ASEAN dari India dan Amerika Serikat.Mereka juga telah melangsungkan dua KTT berupa ASEAN Plus Three Summit (ASEAN – RRT – Republik Korea – Jepang) dan East Asia Summit (ASEAN dengan RRT – Republik Korea – Jepang – India – Australia – Selandia Baru).Pada hari terakhir ini diadakan dua pertemuan bilateral secara terpisah antara Presiden RI dengan PM India dan PM Jepang."Rangkaian pertemuan ASEAN dengan para mitra dialog, baik yang dilakukan secara individual dan juga secara kolektif di Asia Timur (ASEAN Plus Three) dan Asia Timur, Asia Selatan dan Australia/Selandia Baru (East Asia), dimaksudkan untuk mengkokohkan sentralitas ASEAN pada forum internasional. Juga untuk menggalang kerja sama komprehensif dan mencakup seluruh aspek (politik, ekonomi, sosial budaya),” kata Menko PMK Puan, dalam siaran persnya.“Langkah kreatif untuk turut mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea sempat dibahas juga dalam KTT ASEAN ke-33,” kata Menko PMK menambahkan.Pada acara penutupan ini dilakukan serah terima ketua ASEAN dari Singapura kepada Thailand. Tema yang akan diusung Thailand selaku tuan rumah ASEAN tahun 2019 adalah Advancing Partnership for Sustainability.(ROS)