Menlu RI-AS Bicarakan Perdagangan dan Investasi

Membalas kunjungan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Mei lalu ke Washington, kini giliran Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo yang mengunjungi Indonesia.Sejumlah isu dibahas oleh kedua menlu, khususnya hubungan perdagangan dan investasi. Menlu Retno mengatakan, dirinya dan Pompeo menindaklanjuti apa yang sudah dibawa Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita ketika ke Washington, akhir Juli kemarin."Kita ingin membangun hubungan yang lebih kuat dan menguntungkan. Dari kunjungan Mendag kemarin, Pompeo juga menerima laporan yang sangat positif," kata Menlu Retno dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Sabtu 4 Agustus 2018.Kerja sama ini akan ditekankan di bawah hubungan strategic partnership yang sudah dibentuk dari 2015."Intinya saat Mendag ke sana, beliau membicarakan soal peningkatan kerja sama dagang dan investasi serta mengutarakan apa saja hambatannya," ucap Menlu Retno lagi.Hal senada juga dikatakan oleh Duta Besar RI untuk AS Budi Bowoleksono. Ia menambahkan, memang nanti akan ada tim untuk mengimplementasikan hal tersebut."Terlebih tahun depan kan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS, jadi saya ditugaskan Bu Menlu untuk menindaklanjuti itu," kata Dubes Sony, biasa ia disapa.Di Washington, Enggar dilaporkan melakukan pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR), sebagai upaya meningkatkan perdagangan dan mengurangi hambatan perdagangan kedua negara.(WIL)