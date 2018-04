Kedubes AS di Kamboja Pecat 32 Staf terkait Pornografi

Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Kamboja memecat 32 orang stafnya karena diduga menyebarkan konten pornografi di media sosial.32 orang ini adalah orang-orang Kamboja dan Kamboja-Amerika yang bekerja sebagai penjaga dan staf lokal."Tapi tidak ada yang berstatus diplomat," ucap sumber dari kedubes yang merahasiakan identitasnya, dikutip dari AFP, Jumat 13 April 2018.Konten pornografi tersebut dilaporkan berisi foto dan video. Mereka menyebarkannya melalui akun Facebook masing-masing.Perkosaan anak dan perdagangan wanita untuk dijadikan pekerja seks masih menjadi masalah serius di Kamboja, salah satu negara di Asia Tenggara yang masih terperangkap kemiskinan dan konflik internal.Pemecatan staf kedubes ini juga terjadi di saat ketegangan meningkat antara AS dan Kamboja. Sebelumnya, Washington mengkritik keras sikap Perdana Menteri Hun Sen terhadap oposisi.Sebaliknya, Kamboja menuduh AS ikut campur dalam politik dalam negeri negara lain dan berusaha melemahkan kepemimpinan Hun Sen.Hingga saat ini, Pemerintah Kamboja belum mengeluarkan pernyataan terkait pemecatan ini, pun Pemerintah AS.(FJR)