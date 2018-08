Keberagaman Asia Ciptakan Pertumbuhan Dunia yang Dahsyat

Inggris ingin memperkuat kerja sama dengan Asia, khususnya ASEAN. Keberagaman di Asia, menurut Menteri Muda Urusan Asia dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Inggris Mark Field, menjadi energi yang menciptakan pertumbuhan dahsyat yang diimpikan negara-negara Barat."Kecerdikan ekonomi masyarakat, perusahaan yang dinamis yang mengatur ritme di seluruh dunia dan tentunya kebergaman sebagai bagian terbaik Asia. Tingkat pertumbuhan seperti ini hanya bisa diimpikan negara-negara Barat," kata Field di forum diskusi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Selasa 14 Agustus 2018.Selain itu, Asia membiarkan anak muda yang mengelola semua hal itu. Dia menambahkan, Asia mewakili masa depan dunia.Keberagaman dan keberhasilan Asia ini diterapkan oleh pemerintah Inggris dalam kebijakan 'All of Asia'. "Inggris mengakui peluang luar biasa di kawasan ini," imbuh dia.Field mengatakan peluang tersebut yang membuat Inggris memiliki lebih dari 50 misi diplomatik di seluruh Asia, termasuk di antaranya sepuluh anggota ASEAN.Dia menambahkan, terkadang keputusan yang diambil negara-negara di Asia berimbas pada keamanan dan kepentingan ekonomi Inggris. Oleh karena itu, dia berharap dengan kedatangannya ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya bisa memperkuat hubungan Inggris dan Asia.Selama dua pekan, Field akan mengunjungi enam negara di Asia, termasuk Indonesia. Dia juga akan mengunjungi sembilan kota di Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara pertama yang dituju dalam kunjungan kerja tersebut.(FJR)