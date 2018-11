Rampungnya Sengketa LCS Perlu Kepercayaan ASEAN-Tiongkok

: Membangun kepercayaan antara ASEAN dan Tiongkok diperlukan untuk segera menyelesaikan Code of Conduct (COC) Laut China Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares.“Saat ini ASEAN sedang membangun kepercayaan lebih tinggi lagi dengan Tiongkok untuk segera menyelesaikan COC,” kata Jose, dalam acara FPCI, Jakarta, Selasa 27 November 2018.Strategi ini juga terus diangkat Indonesia di setiap pertemuan ASEAN yang membahas Laut China selatan. Indonesia selalu menekankan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang penting.“ASEAN terus mendorong agar pembahasan COC cepat selesai. Tentunya ASEAN juga terus membicarakan ini dengan Tiongkok,” lanjut dia.Sementara itu, saat menghadiri KTT ASEAN ke-33 di Singapura, awal November lalu, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengungkapkan harapannya agar COC juga segera dirampungkan.“Tiongkok dan negara-negara ASEAN akan mendapat manfaat dalam proses tersebut, selain itu dapat meningkatkan perdagangan bebas dan bisa melayani kepentingan pihak lain,” ungkap Li.Tiongkok dan 10 negara anggota ASEAN pada Agustus lalu telah menyetujui naskah kerja untuk melanjutkan perundingan mengenai kode etik di Laut China Selatan. Pasalnya, beberapa negara anggota ASEAN dan Tiongkok memiliki klaim tumpang tindih di wilayah tersebut.Demi perdamaian dan stabilitas Laut China Selatan, Indonesia juga terus mendorong agar negosiasi penyelesaian kode etik bertindak atau COC dapat segera dilakukan antara ASEAN dan Tiongkok.Atas usul Indonesia juga, pada KTT ASEAN-Tiongkok, September 2016 silam, disepakati Hotline of Communications untuk merespons maritime emergencies dalam pelaksanaan Declaration of Conduct (DoC).(FJR)