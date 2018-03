Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un diisukan sedang berada di Beijing, Tiongkok untuk melakukan kunjungan dadakan, Selasa 27 Maret 2018, setelah media Jepang melaporkan kedatangan sebuah kereta api khusus dari Pyongyang dengan penjagaan ekstra ketat.Jika terkonfirmasi, maka ini akan menjadi kunjungan luar negeri pertama Kim Jong-un sejak dirinya berkuasa pada 2011. Kunjungan juga dapat menjadi perkembangan positif terbaru menjelang konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan Korut serta wacana pertemuan Kim dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.Sejumlah analis menyebut Tiongkok mungkin terpinggirkan dalam isu Korut, karena Korsel dan AS sudah semakin gencar melakukan upaya diplomatik. Namun kunjungan Kim ke Tiongkok, jika benar terjadi, akan membuat Negeri Tirai Bambu kembali ke panggung diplomatik."Mereka (Tiongkok) khawatir tidak dianggap, seiring langkah Korut menuju wacana pertemuan dengan Korsel dan AS," ujar Bill Bishop dari Sinocism China Newsletter, seperti dilansir AFP.Kabar kemungkinan Kim datang ke Tiongkok pertama kali dilaporkan kantor berita Kyodo News asal Jepang, yang mengutip beberapa sumber bahwa ada seorang petinggi Korut yang telah tiba di Beijing pada Senin petang.Kim Jong-un. (Foto: KCNA)Saluran televisi Nippon TV memerlihatkan tayangan sebuah kereta api -- yang pernah digunakan Kim Jong-il di masa lalu -- berhenti di stasiun Bejing dengan dikawal garda militer dan konvoi mobil limosin berwarna hitam.Manajer sebuah toko di luar stasiun di Beijing mengatakan area sekitar sempat ditutup untuk sementara pada petang kemarin dengan penjagaan ekstra ketat.Sementara di rumah kunjungan tamu kenegaraan di Diaoyutai, dimana Kim Jong-il pernah singgah, terdapat penjagaan ketat. Polisi disiagakan di setiap radius 50 hingga 100 meter di area rumah tersebut.Seorang fotografer AFP melihat iring-iringan mobil limosin yang meninggalkan rumah tersebut dengan penjagaan ketat pada pagi ini.(WIL)