Dubes RI Resmikan Paviliun Indonesia di Shanghai

Shanghai: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Djauhari Oratmangun , dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di Shanghai, berkempatan meresmikan Paviliun Indonesia pada ajang "7th Belt and Road Brand Expo (BRBE) 2021 Shanghai" yang dibuka secara resmi pada 25 Juni dan berlangsung hingga 27 Juni.Expo ini merupakan ajang BRBE yang diselenggarakan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai dan China Chamber of International Commerce (CCOIC) Shanghai, bekerja sama dengan institusi perwakilan diplomatik negara sahabat, asosiasi bisnis dan perdagangan, serta kalangan perusahaan lainnya baik lokal dan asing di kota Shanghai, termasuk KJRI dan ITPC Shanghai.Kegiatan ini sudah menjadi ajang rutin tahunan CCPIT dan CCOIC Shanghai yang selalu diikuti KJRI bersama ITPC Shanghai.Produk-produk unggulan Indonesia yang ditampilkan di antaranya Biskuit Series (Longlife Supreme Bird's Nest), Kerupuk Udang (PT. United Harvest Indonesia), Indomie Noodles (Shanghai Resources International Trading Co., Ltd), Instant Bird’s Nest (Anhui Desongtang Pharmaceutical Co., Ltd), Biskuit dan Coklat (Jialudanfu Food Limited Company), Wafer dan Coklat (CV. Seribu Satu Food Industry), Bird’s Nest (Indonesia Jambi Sino Nest Co., Ltd), dan Kara Coconut Milk and other Series (All New International Pte., Ltd.).Berdasarkan keterangan tertulis KJRI Shanghai yang diterima Medcom.id pada Selasa, 29 Juni 2021, Paviliun Indonesia juga dimeriahkan budaya Indonesia yang menampilkan tarian nusantara oleh mahasiswa Indonesia yang sedang menimba pendidikan di Nanjing, Tiongkok Selain Indonesia, terdapat sekitar 30 commerce and trade organizations dan perwakilan dari negara lainnya yang turut berpartisipasi. Negara-negara itu antara lain Australia, Dominika, Ghana, India, Iran, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Madagaskar, Nigeria, Maurice, Thailand, Polandia, Turki, Vietnam, dan Tiongkok sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tetap menerapkan prosedur dan protokol kesehatan Covid-19.Kepala ITPC Shanghai, Indra Prahasta, menginformasikan bahwa delapan perusahaan produk makanan dan minuman Indonesia membukukan transaksi penjualan langsung pada ajang tersebut, baik BtoC dan B2B. Keikutsertaan Indonesia di pameran ini merupakan bentuk partisipasi memperluas pasar produk makanan dan minuman Indonesia di Tiongkok.'Melalui pameran ini diharapkan semakin banyak ragam produk makanan dan minuman berkualitas asal Indonesia yang merambah pasar Tiongkok," ungkap Indra.Turut hadir mendampingi Dubes RI di antara Kepala ITPC, Konsul Pensosbud, Ketua INACHAM, dan Pimpinan Bank Mandiri Shanghai, Ketua INACHAM dan Pimpinan Bank Mandiri di Shanghai, serta perwakilan sejumlah perusahaan Indonesia.Baca: Dubes RI Hadiri Groundbreaking Pabrik Sarang Walet Indonesia di Shanghai (WIL)