Kejutan Menarik di Chongqing saat Nama Dubes RI Terpampang di Gedung

Chongqing: Indonesia menjadi tamu kehormatan dalam The Third Western China International Fair of Investment and Trade (WCIFIT). Bahkan nama Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok terpampang jelas di gedung tertinggi di kota itu.Tampak ucapan selamat datang terlihat di gedung World Financial Center Chongqing itu. Ucapan dan nama Dubes Djauhari Oratmangun, tertulis dalam layar LED yang sangat terang dan jelas terlihat dari sisi gedung.Menurut Dubes Djauhari, Pemerintah Kota/Provinsi Chongqing telah mengundang KBRI/Indonesia untuk menjadi Guest of Honor The Third Western China International Fair of Investment and Trade (WCIFIT) yang berlangsung dari 21 hingga 23 Mei.Dengan dukungan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pariwisata dan Bank Indonesia, kesempatan ini dimanfaatkan untuk mempromosikan TTI (Trade, Tourism and Investment).“Setelah selesai ‘Welcome Dinner’ oleh Pemerintah Chongqing tanggal 20 Mei malam di Sungai Yangtze yang membelah kota Chongqing, kami mendapat kejutan menarik berupa ucapan selamat datang terpampang di World Financial Center, gedung tertinggi di Chongqing,” ucap Dubes Djauhari, kepada Medcom.id, Senin 24 Mei 2021.Forum Bisnis ini juga menjadi ajang promosi budaya Indonesia melalui penampilan sanggar tari binaan KJRI Guangzhou.Forum di hotel JW Marriott, Chongqing ini, dihadiri oleh lebih dari 200 peserta daring dan luring dari Indonesia dan Chongqing, termasuk perusahaan otomotif terkenal asal Chongqing, Sokon Industrial Group Co., Ltd., yang telah berinvestasi dan memiliki pabrik di Indonesia.(JMS)