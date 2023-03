Adik Kim Jong-un Peringatkan AS untuk Tidak Memicu Perang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pyongyang: Korea Utara (Korut) memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak menembak jatuh rudal yang mereka uji coba di Samudra Pasifik. Adik Kim Jong-un yakni Kim Yo-jong memperingatkan hal tersebut bisa menjadi pernyataan perang yang jelas.Amerika Serikat dan Korea Selatan (Korsel) telah meningkatkan kerja sama pertahanan, termasuk latihan bersama, dalam menghadapi meningkatnya ancaman dari Pyongyang yang memiliki senjata nuklir, yang telah melakukan gelombang uji coba senjata yang dilarang dalam beberapa bulan terakhir.Korea Utara mengatakan, program senjata nuklir dan misilnya adalah untuk pertahanan diri, dan marah atas latihan militer AS-Korea Selatan, menggambarkannya sebagai latihan untuk invasi."Itu akan dianggap sebagai deklarasi perang yang jelas melawan DPRK (nama resmi Korut), jika tanggapan militer seperti intersepsi terjadi terhadap uji coba senjata strategis kami," kata Kim Yo-Jong, dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP, Selasa 7 Maret 2023."Lautan Pasifik bukan milik dominium AS atau Jepang,” tegas Yo-Jong.“Korea Utara selalu siaga untuk mengambil tindakan yang tepat, cepat dan luar biasa setiap saat", tambah pernyataannya, yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).Bulan ini, militer AS dan Korea Selatan akan mengadakan latihan gabungan terbesar mereka dalam lima tahun.Menjelang latihan tersebut, yang diberi nama Freedom Shield dan dijadwalkan setidaknya 10 hari mulai 13 Maret, sekutu mengadakan latihan udara minggu ini yang menampilkan pengebom B-52 AS berkemampuan nuklir.Dalam pernyataan terpisah pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh Amerika Serikat ‘sengaja’ meningkatkan ketegangan."Latihan udara bersama baru-baru ini dengan jelas menunjukkan bahwa skema AS untuk menggunakan senjata nuklir melawan DPRK sedang dilakukan pada tingkat perang yang sebenarnya," sebut pernyataan yang diterbitkan oleh KCNA."Kami menyatakan penyesalan yang mendalam atas kelenturan otot AS dan Korea Selatan yang tidak bertanggung jawab dan mengkhawatirkan,” imbuh pernyataan itu.