AS Siapkan Operasi Pengangkatan F-35 yang Jatuh ke Laut China Selatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengatakan sedang membuat pengaturan untuk mengangkat pesawat jet tempur F-35C yang jatuh ke Laut China Selatan dalam kecelakaan pendaratan pekan ini. Tujuh personel militer AS terluka dalam kecelakaan pada Senin kemarin, yang terjadi di dek kapal induk USS Carl Vinson.Pilot berhasil melontarkan diri dari pesawat saat insiden terjadi."Pesawat menghantam dek penerbangan saat mendarat, dan kemudian jatuh ke air," kata Letnan Nicholas Lingo, juru bicara Armada ke-7 AS, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 26 Januari 2022."Angkatan Laut AS sedang membuat pengaturan mengenai operasi pengangkatan pesawat F-35C," lanjutnya.Saat ditanya awak media mengenai apakah F-35C mungkin jatuh ke tangan Tiongkok, Lingo mengaku pihaknya "tidak dapat berspekulasi."Kejadian tersebut adalah kecelakaan kedua yang melibatkan F-35, pesawat jet tempur buatan perusahaan Lockheed Martin, dan kapal induk AS dalam dua bulan terakhir.Sebuah F-35 dari kapal Inggris HMS Ratu Elizabeth jatuh ke Laut Mediterania pada November lalu. Pilot melontarkan diri dari pesawat dan berhasil kembali ke kapal dengan selamat. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan, pesawat itu telah ditemukan.Awal bulan ini, pesawat jet tempur F-35A milik Korea Selatan melakukan pendaratan darurat dalam sesi latihan. Pada April 2019, sebuah pesawat jet tempur siluman F-35 Jepang jatuh di Samudra Pasifik dekat Jepang utara, menewaskan seorang pilot.Angkatan Laut AS mengatakan, pilot berhasil melontarkan diri dalam insiden Senin kemarin, tetapi mengalami luka-luka. Pentagon mengatakan dua Carrier Strike Groups, yang dipimpin kapal Carl Vinson dan USS Abraham Lincoln, mulai beroperasi di Laut China Selatan pada akhir pekan.Kedua kapal memasuki perairan sengketa Laut China Selatan untuk misi pelatihan, di saat Taiwan melaporkan adanya penerobosan terbaru yang dilakukan puluhan pesawat Angkatan Udara Tiongkok.Baca: Terbesar Sejak Oktober, 39 Pesawat Tiongkok Coba Terobos Ruang Udara Taiwan