Peneliti WHO Sebut Tak Mungkin Covid-19 Bocor dari Lab Wuhan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beijing: Peneliti tim Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) yang mencari asal-usul dari virus korona di Wuhan, Tiongkok memberikan penjelasan penelitiannya. Mereka menyebutkan bahwa tidak mungkin covid-19 keluar dari laboratorium di Wuhan.Baca: Tim WHO Gagal Temukan Sumber Covid-19 "Sangat tidak mungkin virus korona bocor dari laboratorium di kota Wuhan,” ujar Dr. Peter Ben Embarek, seperti dikutip NBC News, Rabu 10 Februari 2021.Wuhan adalah tempat covid-19 pertama kali muncul. Dr Embarek menambahkan kemungkinan besar virus -,yang sekarang telah merenggut lebih dari 2,3 juta nyawa di seluruh dunia,- berpindah ke manusia dari hewan.“Temuan awal kami menunjukkan bahwa introduksi melalui spesies inang perantara adalah jalur yang paling mungkin dan akan membutuhkan lebih banyak studi dan penelitian yang ditargetkan lebih spesifik,” katanya pada konferensi pers.“Teori bahwa virus masuk ke dalam populasi manusia sebagai akibat dari kecelakaan laboratorium tidak menjamin penelitian di masa depan,” tambahnya.Ada spekulasi di awal pandemi -,sebagian dipicu oleh mantan Presiden AS Donald Trump,- bahwa virus itu diproduksi atau secara tidak sengaja bocor dari laboratorium di Institut Virologi Wuhan, yang telah terlibat dalam penelitian virus korona. Tetapi teori ini sebagian besar telah ditolak oleh komunitas ilmiah global dan peneliti Tiongkok yang bekerja di laboratorium.Berbicara bersama Embarek, kepala panel Covid-19 di Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok dan pimpinan tim ahli internasional Tiongkok, Dr. Liang Wannian mengatakan, data awal menunjukkan bahwa virus korona mungkin telah beredar selama berminggu-minggu sebelum diidentifikasi di Wuhan."Ini menunjukkan kemungkinan sirkulasi yang dilaporkan terlewat di wilayah lain," tutur Liang yang menambahkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan virus itu menyebar di Wuhan sebelum Desember 2019 - ketika kasus pertama penyakit mirip pneumonia dilaporkan di kota berpenduduk sekitar 11 juta orang.Pandemi covid-19 menjadi medan pertempuran geopolitik bagi Tiongkok dan pemerintahan Trump, dengan Trump secara rutin menyebut covid-19 sebagai "virus China" dan menuduh Beijing melakukan kesalahan informasi. Negeri Tirai Bambu telah mengecam keras apa yang disebutnya sebagai upaya untuk mempolitisasi pandemi dan membantah tuduhan menutup-nutupi.Tiongkok telah menghadapi kritik keras karena diduga meremehkan tingkat keparahan wabah awal penyakit misterius mirip pneumonia pada akhir 2019, dan karena tidak bertindak cukup cepat untuk memberi tahu WHO tentang bukti penularan dari manusia ke manusia.Kecurigaan tentang penanganan wabah di Tiongkok muncul setelah respons bermasalahnya terhadap pandemi SARS 2003, ketika ditemukan bahwa pejabat setempat telah menekan dan dengan sengaja menyembunyikan informasi dari publik. WHO sejak awal memuji Tiongkok atas upayanya untuk menahan wabah Covid-19, tetapi pertanyaan masih ada tentang di mana dan bagaimana patogen itu muncul.Embarek mengatakan, pekerjaan yang sedang berlangsung untuk mengetahui asal-usul virus menunjukkan kelelawar sebagai kemungkinan inang alami untuk covid-19. Tetapi karena Wuhan bukan lingkungan alami untuk hewan itu, masih belum jelas bagaimana virus itu masuk ke kota.Beijing sangat ingin mempromosikan gagasan bahwa Wuhan hanyalah kota pertama yang meningkatkan kewaspadaan tentang virus baru dan tidak bertanggung jawab atas wabah tersebut. Sebelumnya disebutkan virus itu bisa saja diimpor ke negara itu dengan produk makanan beku.Baik Liang dan Embarek mengatakan, penularan covid-19 melalui produk beku pada Selasa adalah kemungkinan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.Tim WHO mendarat di Wuhan bulan lalu, lebih dari setahun setelah covid-19 pertama kali terdeteksi di sana. Kunjungan yang telah lama ditunggu adalah bagian dari proses yang panjang untuk menyatukan asal virus untuk menjawab pertanyaan kunci tentang patogen dan bagaimana mencegah wabah serupa - dan mungkin lebih buruk - di masa depan.Anggota tim mengatakan mereka telah mengunjungi situs-situs utama seperti pasar makanan laut Huanan, yang terkait dengan kelompok infeksi awal, serta Institut Virologi Wuhan.Minggu lalu, seorang anggota tim mengatakan pihak Tiongkok memberikan akses penuh ke semua situs dan personel yang mereka minta. Ini menurutnya sebagai tingkat keterbukaan yang bahkan tidak dia duga dari Tiongkok.(REN)