Tim WHO Kunjungi RS Wuhan Tempat Dirawatnya Pasien Pertama Covid-19

Wuhan: Tim pakar Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) mengunjungi sebuah rumah sakit di kota Wuhan, Tiongkok pada Sabtu, 30 Januari 2021. Rumah sakit itu adalah tempat dirawatnya pasien perdana virus korona (covid-19) pada akhir 2019.Dilansir dari laman The Straits Times, tim WHO diarahkan otoritas setempat ke rumah sakit Jinyitan. Kunjungan ini merupakan bagian dari misi WHO untuk menyelidiki asal muasal covid-19.Detail kunjungan dan agenda kegiatan tim WHO di Wuhan begitu diawasi otoritas Tiongkok. Segala informasi mengenai kunjungan ini disampaikan WHO via Twitter, dan hanya ada sedikit yang dirilis otoritas Tiongkok.Melalui sebuah tulisan di Twitter, salah satu anggota pakar WHO Peter Daszak mengatakan bahwa kunjungan ke RS Jinyitan "merupakan kesempatan penting untuk berbicara langsung dengan para tenaga medis yang ada di lapangan."Misi WHO ke Wuhan diselimuti beban politik. Tim WHO tidak bisa langsung ke Wuhan, karena kunjungannya sempat ditolak otoritas Tiongkok di momen-momen akhir pada pertengahan Januari.Tiongkok berargumen penolakan dilakukan karena persiapan menyambut tim WHO belum selesai. Selang beberapa waktu, tim WHO akhirnya diizinkan masuk ke Wuhan.Baca: Tim WHO Bertemu Ahli Tiongkok di Wuhan Memulai Penyelidikan Covid-19 Jumat kemarin, Direktur Urusan Darurat WHO Dr Mike Ryan mengatakan bahwa kesuksesan dari misi ke Wuhan "tidak hanya diukur dari ditemukannya sumber covid-19 .""Ini adalah hal yang rumit, tapi apa yang harus kami lakukan adalah mengumpulkan semua data," tutur Ryan.Pekan kemarin, Tiongkok mengingatkan Amerika Serikat untuk "tidak mengintervensi secara politik" misi WHO di Wuhan. Peringatan disampaikan Tiongkok usai Gedung Putih meminta adanya investigasi yang "berbobot dan jelas."Berdasarkan data Johns Hopkins University pada Sabtu ini, total kasus covid-19 di kancah global telah melampaui 102 juta dengan 2,2 juta kematian dan 56 juta lebih pasien sembuh.(WIL)