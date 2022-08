Parlemen AS ke Taiwan Lagi, Ketiga Kalinya dalam Sebulan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) kembali datang ke Taiwan pada Kamis, 25 Agustus 2022. Hal tersebut menjadi kunjungan ketiga pejabat Negeri Paman Sam bulan ini ke Taiwan.Kali ini, pejabat yang datang dari komite Perdagangan dan Angkatan Bersenjata, diwakili oleh Senator Marsha Blackburn. Kedatangan mereka memicu kemarahan Tiongkok.Blackburn tiba di ibu kota Taiwan, Taipei, dengan menggunakan pesawat militer AS. Dia disambut di landasan bandara oleh Douglas Hsu, direktur jenderal kementerian luar negeri Taiwan."Taiwan adalah mitra terkuat kami di Kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan rutin tingkat tinggi ke Taipei adalah kebijakan lama AS," kata Blackburn dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 26 Agustus 2022."Saya tidak akan diganggu oleh Komunis Tiongkok untuk meninggalkan pulau ini," sambungnya.Beijing, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri melawan keberatan keras dari pemerintah yang terpilih secara demokratis di Taipei, meluncurkan latihan militer di dekat pulau itu setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi berkunjung pada awal Agustus.Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan Blackburn akan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen selama perjalanannya, yang berakhir pada Sabtu. Ia juga akan bertemu dengan pejabat tinggi keamanan Wellington Koo dan Menteri Luar Negeri Joseph Wu."Kedua belah pihak akan bertukar pandangan secara luas tentang isu-isu seperti keamanan Taiwan-AS dan hubungan ekonomi dan perdagangan," tambah kementerian itu dalam sebuah pernyataan singkat.Kantor kepresidenan Taiwan mengatakan Tsai akan bertemu Blackburn pada Jumat pagi waktu setempat.Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington Liu Pengyu bersumpah bahwa Beijing akan mengambil 'tindakan balasan' yang tidak ditentukan dalam menanggapi apa yang disebutnya 'provokasi' AS."Kunjungan yang relevan sekali lagi membuktikan bahwa AS tidak ingin melihat stabilitas di Selat Taiwan dan tidak berusaha untuk menimbulkan konfrontasi antara kedua belah pihak dan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok," kata Liu dalam sebuah pernyataan.Blackburn, seorang Republikan dari Tennessee, sebelumnya menyuarakan dukungan untuk perjalanan Pelosi, anggota Partai Demokrat Presiden AS Joe Biden. Kunjungan Pelosi membuat marah Negeri Tirai Bambu dan menanggapinya dengan peluncuran uji coba rudal balistik di atas Taipei untuk pertama kalinya.Kedatangan Pelosi diikuti sekitar seminggu kemudian oleh sekelompok lima anggota parlemen AS lainnya, dengan militer Tiongkok menanggapi dengan melakukan lebih banyak latihan di dekat Taiwan.Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Namun, mereka terikat oleh hukum untuk menyediakan pulau itu sarana mempertahankan diri.