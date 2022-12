Joe Biden Wacanakan Kunjungan ke Nagasaki Tahun Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Tokyo: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana mengunjungi Nagasaki, sebuah kota di Jepang yang pernah dihantam bom atom di era Perang Dunia II. Jika terwujud, Biden akan menjadi presiden aktif pertama AS yang mengunjungi Nagasaki."Tokyo dan Washington mempertimbangkan sebuah kunjungan oleh Presiden AS Joe Biden ke Nagasaki pada Mei 2023 saat beliau pergi ke Jepang untuk Konferensi Tingkat Tinggi Group of Seven (G7) di Hiroshima," lapor media Kyodo News, Rabu, 21 Desember 2022.Kunjungan tersebut akan berlangsung di saat Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menjadi tuan rumah KTT G7, yang dijadwalkan berlangsung pada 19-21 Mei 2023.Nagasaki dan Hiroshima adalah dua kota Jepang yang terkena serangan bom atom dari pesawat tempur AS di bulan Agustus 1945. Dua bom tersebut menewaskan puluhan ribu orang.Kishida, yang merepresentasikan konstituen elektoral di Hiroshima, terus mendorong visinya menuju dunia tanpa nuklir sejak pertama kali menjabat pada Oktober tahun lalu.PM Fumio Kishida "kemungkinan akan menemani Biden dalam kunjungan ke Nagasaki, mungkin sebelum atau sesudah KTT (G7)," lapor Kyodo News.Mantan presiden AS Barack Obama pernah mengunjungi Hiroshima di tahun 2016. Saat itu, Jepang juga menjadi tuan rumah KTT G7. Kishida pernah menemani presiden AS ke Hiroshima dalam kapasitasnya sebagai menteri luar negeri.Obama datang ke Hiroshima atas undangan mantan PM Jepang Shinzo Abe, tokoh yang tewas ditembak dalam sebuah acara kampanye tahun ini.Baca: Penyintas Bom Atom Hiroshima Meninggal Dunia Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id