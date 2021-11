Australia Tegaskan Siap Bergabung dengan AS untuk Membela Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Canberra: Merupakan hal "tak terbayangkan" jika Australia tidak bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengambil berbagai langkah untuk membela Taiwan , ucap Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton pada Sabtu, 13 November 2021.Pernyataan tersebut terkait dengan ucapan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu kemarin, yang mengatakan bahwa Washington dan para mitranya akan mengambil "tindakan" jika Tiongkok menggunakan kekuatan dalam mengubah status quo Taiwan."Tak terbayangkan jika kami tidak mendukung AS dalam mengambil tindakan tertentu," kata Dutton kepada surat kabar The Australian."Saya rasa, kami perlu jujur mengenai hal tersebut," sambungnya.Selasa lalu, militer Tiongkok mengaku telah melakukan patroli kesiapan tempur di wilayah dekat Selat Taiwan. Pernyataan dilontarkan usai Kementerian Pertahanan Tiongkok mengecam kunjungan delegasi AS ke Taiwan.Selama ini, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi terpisah yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali -- dengan kekuatan jika diperlukan. Sementara Taiwan menganggap pulau mereka sebagai negara berdaulat. Sikap Tiongkok sudah jelas mengenai niat mereka terhadap Taiwan , dan kami perlu memastikan kesiapan kami saat ini berada di level tertinggi," ungkap Dutton.Sebelumnya, Kemenhan Taiwan melaporkan bahwa enam pesawat militer Tiongkok telah memasuki zona pertahanan udara (ADIZ) barat daya Taiwan pada Selasa, termasuk empat jet tempur J-16 dan dua pesawat pengintai.Sejumlah media Taiwan juga melaporkan pada Selasa, anggota yang tidak ditentukan baik dari Dewan Perwakilan Rakyat AS dan Senat telah tiba di Taiwan dengan pesawat militer AS.Baca: Anggota Kongres AS Sambangi Taiwan, Tiongkok Gelar Patroli Tempur