Seorang Perempuan Terluka Parah Diserang Ikan Hiu di Pelabuhan Sydney

Sydney: Seorang wanita diserang ikan hiu saat sedang berenang di Sydney Harbour, Australia pada Senin malam, 29 Januari. Peristiwa nahas itu terjadi di dermaga Elizabeth Bay, yang berjarak dua kilometer dari Sydney Opera House.Korban mengalami luka serius di kaki kanannya sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit."Kakinya benar-benar terbuka dan penuh darah merah tua," kata seorang warga bernama Michael Porter, seperti dikutip dari The Straits Times pada Selasa, 30 Januari 2024."Ia berenang menuju perahu dan dalam perjalanan pulang, ia digigit. Saya kira itu ikan hiu jenis bull shark," tutur saksi lain kepada media lokal OnScene Bondi.Berdasarkan laporan Sydney Morning Herald, korban diidentifikasi sebagai Lauren O'Neill yang berusia 29 tahun.Menurut Kepolisian New South Wales, kejadian tersebut merupakan serangan hiu pertama di pelabuhan Sydney sejak 2009. Kala itu, seorang penyelam angkatan laut Australia digigit ikan hiu banteng di bagian lengan dan kaki di perairan Teluk Woolloomooloo.Dalam peristiwa terbaru, sejumlah orang berusaha membantu korban, termasuk seorang dokter hewan yang tinggal di dekat lokasi kejadian. Dokter itu memasangkan tourniquet untuk membantu menghentikan pendarahan."Kami berlari keluar. Istri saya adalah seorang dokter hewan, dan dia yang membalut luka korban," ucap saksi yang tidak disebutkan namanya.Saat ini, O'Neill dalam kondisi stabil dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit St Vincent. Diperkirakan ia akan menjalani operasi pada siang hari.Serangan ini memicu kekhawatiran di kalangan warga setempat tentang keberadaan hiu di pelabuhan Sydney. Kejadian tersebut menjadi pengingat akan potensi bahaya di perairan tersebut."Berasa tidak nyata. Kami selalu khawatir dan tahu tentang ikan hiu di pelabuhan. Namun, baru sekarang terasa sangat nyata," ujar warga.Pada Februari 2002, instruktur selam Inggris berusia 35 tahun, Simon Nellis, diserang hiu di lepas pantai laut Sydney, Little Bay. Itu merupakan serangan fatal pertama di kota tersebut sejak tahun 1963.Baca juga: Pria Australia Tewas Diserang Ikan Hiu di Kaledonia Baru