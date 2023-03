Tiba di New York, Presiden Tsai Sebut Hubungan AS-Taiwan Lebih Dekat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Amerika Serikat (AS) dan Taiwan semakin dekat dari sebelumnya, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan kepada para pendukungnya saat singgah di New York. Menurut Taipei kedatangan Presiden Tsai belum memicu tindakan militer yang tidak biasa oleh Tiongkok.Tsai tiba di New York pada Rabu 29 Maret 2023 dalam perjalanannya ke Amerika Tengah, dan dalam perjalanan kembali ke Taipei minggu depan akan berhenti di Los Angeles di mana dia diharapkan untuk bertemu dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy, sebuah interaksi yang diperingatkan Tiongkok dapat mengarah pada “konfrontasi serius” dalam hubungan AS- Tiongkok Kunjungan itu dilakukan pada saat hubungan AS dengan Negeri Tirai Bambu berada pada apa yang dilihat beberapa analis sebagai tingkat terburuk sejak Washington menormalisasi hubungan dengan Beijing pada 1979 dan mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei.Beijing mengatakan, Taiwan milik "satu China" dan, sebagai provinsi Tiongkok, tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan negara-ke-negara. Taiwan membantah hal ini.Tentang persinggahan pertamanya di AS sejak 2019, Tsai menggembar-gemborkan pencapaian ekonomi, keamanan, dan diplomatik Taiwan dalam pidato tertutup pada Rabu malam kepada warga Taiwan di luar negeri di New York, kata kantornya dalam sebuah pernyataan pada Kamis, menyebut pulau itu sebagai “mercusuar demokrasi di Asia.”“Secara khusus, hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat lebih dekat dari sebelumnya,” kata Tsai, seperti dikutip AFP, Jumat 31 Maret 2023.Presiden Tsai mencatat ‘kemajuan signifikan’ dalam kerja sama ekonomi dan keamanan.sai mengatakan Taiwan Semiconductor Manufacturing -,pembuat chip kontrak terbesar di dunia,- mendirikan pabrik di Phoenix, Arizona, menunjukkan kekuatan teknologi pulau itu.“Meskipun Taiwan menghadapi ‘tantangan besar’, Taiwan tidak akan terisolasi,” ucap Tsai.Dia juga berterima kasih kepada pemerintah AS karena mengimplementasikan perjanjian keamanan dengan Taiwan, termasuk sembilan penjualan senjata yang diumumkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.Laura Rosenberger, pimpinan American Institute di Taiwan (AIT), sebuah organisasi nirlaba yang dikelola pemerintah AS yang melakukan hubungan tidak resmi dengan Taiwan, dan Gubernur New Jersey Phil Murphy juga menghadiri acara tersebut.Tsai dijadwalkan untuk berbicara di acara think-tank Hudson Institute pada hari Kamis, menurut sumber, tetapi kedutaan de facto Taiwan di AS mengatakan semua keterlibatannya di New York tertutup untuk pers dan publik.Kementerian Pertahanan Taiwan, dalam pembaruan hariannya tentang kegiatan militer Tiongkok, mengatakan bahwa dari Rabu hingga Kamis pagi tidak ada pesawat Tiongkok yang memasuki zona pertahanan udara Taiwan atau melintasi garis median Selat Taiwan, yang berfungsi sebagai penghalang tidak resmi.Angkatan udara Tiongkok terbang hampir setiap hari ke zona pertahanan udara, atau melintasi garis median, di mana Taiwan menyebut perang ‘zona abu-abu’ yang dirancang untuk menguji dan melemahkan pasukannya.Seorang pejabat senior keamanan Taiwan mengatakan sebelumnya bahwa pulau itu mengharapkan reaksi yang tidak terlalu parah dari Beijing terhadap pertemuan Tsai-McCarthy daripada ketika Ketua DPR saat itu Nancy Pelosi mengunjungi Taipei tahun lalu, sesuatu yang mendorong Tiongkok untuk mengadakan latihan militer besar."Dia akan bertemu di Amerika Serikat, jadi kerumitan politiknya tidak setinggi pembicara yang datang ke Taiwan," kata direktur jenderal Biro Keamanan Nasional Taiwan Tsai Ming-yen kepada parlemen Taiwan.Dia menambahkan bahwa Taiwan telah melakukan uji coba untuk menanggapi peningkatan ketegangan saat presiden pergi, termasuk saat dia terbang, dan bahwa dia dapat dihubungi kapan saja untuk bertemu dengan pejabat keamanan utamanya.Pertemuan Tsai dengan McCarthy akan menjadi yang pertama antara pemimpin Taiwan dan Ketua DPR AS di tanah AS, meskipun itu dipandang sebagai alternatif yang berpotensi kurang provokatif dibandingkan kunjungan McCarthy ke Taiwan, sesuatu yang dia katakan ingin dia lakukan.Sebagai Ketua DPR, McCarthy berada di urutan ketiga dalam hierarki suksesi kepemimpinan AS, dan Tiongkok telah berulang kali memperingatkan pejabat AS untuk tidak bertemu dengan Tsai, melihatnya sebagai menunjukkan dukungan atas keinginan pulau itu untuk diakui sebagai negara terpisah.Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Tiongkok Zhu Fenglian mengatakan di Beijing pada hari Rabu bahwa jika Tsai bertemu McCarthy, Tiongkok "pasti akan mengambil langkah-langkah untuk tegas melawan”.Xu Xueyuan, kuasa usaha di Kedutaan Tiongkok Washington, mengatakan pertemuan seperti dapat menyebabkan konfrontasi serius lainnya dalam hubungan Tiongkok-AS.Washington, seperti kebanyakan negara, hanya mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taipei, tetapi undang-undang AS mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri dan memfasilitasi kunjungan persinggahan tidak resmi.Transit AS adalah yang ketujuh bagi Tsai sejak menjabat pada tahun 2016 dan terjadi di tengah kekhawatiran di AS dan di tempat lain bahwa invasi Rusia ke Ukraina mungkin akan membuat Tiongkok berani bergerak melawan Taiwan.Gedung Putih mendesak Tiongkok pada Rabu untuk tidak menggunakan persinggahan ‘normal’ Tsai di AS sebagai dalih untuk meningkatkan aktivitas agresif terhadap Taiwan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id