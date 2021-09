Bawa Bantuan Kemanusiaan, Pesawat Ketiga Qatar Mendarat di Afghanistan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabul: Pesawat asal Qatar yang membawa bantuan kemanusiaan tiba di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Selasa, 7 September 2021. Ini merupakan penerbangan ketiga dari Qatar yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan.Kantor berita Qatar News Agency melaporkan bahwa bantuan kemanusiaan ketiga ini meliputi 25 ton makanan, pasokan medis, dan berbagai kebutuhan lainnya. Bantuan berasal dari kerja sama antara Qatar Charity dan Qatar Fund for Development.Dilansir dari laman Yeni Safak, sejauh ini bantuan kemanusiaan Qatar untuk Afghanistan telah mencapai 68 ton.Baca: Bandara Kabul Sudah Bisa Beroperasi untuk Terima Bantuan Kemanusiaan Rabu pekan kemarin, sebuah tim dari Qatar tiba di Afghanistan untuk membantu menjalankan kembali kegiatan operasional bandara Kabul. Mereka juga membantu agar maskapai nasional Afghanistan dapat kembali beroperasi.Sejumlah pesawat maskapai Ariana Afghan Airlines, dan beberapa jet serta helikopter militer Afghanistan, dilaporkan rusak dalam proses evakuasi AS serta beberapa negara asing lain dari Kabul bulan lalu.Pada 31 Agustus, AS mengumumkan bahwa misi militer mereka -- termasuk evakuasi -- di Afghanistan sudah berakhir. Kepergian prajurit terakhir AS dari Kabul satu hari sebelumnya menandai berakhirnya perang terpanjang Negeri Paman Sam.Sekitar 130 ribu orang, termasuk warga AS dan Afghanistan, telah diterbangkan dari Kabul. Namun hingga kini masih ada sekitar 100-200 warga AS yang tertinggal di Afghanistan.Gedung Putih bertekad memulangkan sisa warga AS di Afghanistan jika mereka memang menginginkannya.Evakuasi massa AS dan sejumlah negara lain dari Kabul dimulai sejak kelompok Taliban merebut ibu kota Afghanistan pada 15 Agustus.(WIL)