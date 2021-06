Populer Internasional: 2.500 Warga India Disuntik Vaksin Covid-19 Palsu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New Delhi: Kepolisian India melaporkan bahwa sekitar 2.000 orang di kota Mumbai telah menerima suntikan vaksin Covid-19 palsu, dan sekitar 500 lainnya juga mengalami nasib serupa di Kolkata.Kabar itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti beberapa berita lainnya.Isu lain yang menarik perhatian adalah Serangan udara Amerika Serikat (AS) yang menggempur milisi Irak dan Suriah. Kemudian disertai kabar mengenai Fauci yang optimis anak di bawah 12 tahun bisa divaksin covid-19 tahun ini.Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Kepolisian India melaporkan bahwa sekitar 2.000 orang di kota Mumbai telah menerima suntikan vaksin Covid-19 palsu, dan sekitar 500 lainnya juga mengalami nasib serupa di Kolkata. Pemberian vaksin palsu ini terjadi di tengah upaya Pemerintah India dalam mendorong laju vaksinasi setelah terjadinya lonjakan kasus pada April dan Mei lalu.Polisi Mumbai mengatakan sekitar 2.000 orang mengaku telah divaksinasi Covid-19 . Namun setelah diselidiki, ternyata mereka hanya menerima suntikan cairan garam.Sepuluh orang, termasuk dua dokter di sebuah rumah sakit swasta, telah ditangkap atas pemberian vaksin palsu. Media lokal melaporkan, pemberian vaksin palsu di Mumbai dilakukan di sembilan lokasi.Bagaimana efek vaksinasi palsu itu? Simak di tautan ini Militer Amerika Serikat menggempur sejumlah fasilitas milik grup milisi yang didukung Iran di Irak dan Suriah atas perintah Presiden Joe Biden pada Minggu malam, 27 Juni 2021. Juru bicara Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon, John Kirby, mengatakan bahwa serangan udara ini bersifat "defensif."Serangan udara AS menghantam sejumlah posisi grup milisi Kata'ib Hezbollah dan Kata'ib Sayyid al-Shuhada. Kedua grup tersebut dituding sering menyerang personel AS dengan menggunakan kendaraan terbang tanpa awak (UAV).Dari sejumlah fasilitas yang dihantam AS di Irak dan Suriah tadi malam, dua di antaranya adalah gudang senjata.Seperti apa kerusakan yang diakibatkan dari serangan itu? Selanjutnya di sini Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional Amerika Serikat, Anthony Fauci sangat optimistis anak-anak di bawah 12 tahun bisa mendapatkan vaksin Covid-19 pada momen Thanksgiving tahun ini. Ia mengatakan, penelitian mengenai vaksin Covid-19 untuk anak-anak masih berlangsung."Kami sekarang sedang melakukan penelitian (vaksin) untuk usia anak-anak, dari rentang usia 12 tahun, kemudian nanti ke sembilan, ke enam, ke dua tahun, hingga enam bulan," tutur Fauci, dilansir dari NJ.com, Senin, 28 Juni 2021.Ia berharap menjelang akhir tahun 2021, anak-anak di AS sudah bisa divaksinasi. "Kami berharap akan memiliki cukup informasi untuk memulai program vaksinasi anak-anak di segala rentang usia," ucapnya.Vaksin Covid-19 buatan Pfizer-BioNTech saat ini tersedia untuk digunakan pada anak-anal berusia 12 tahun ke atas. Sementara itu, vaksin Moderna yang diizinkan untuk digunakan pada pengguna usia 18 tahun ke atas, disebut juga efektif untuk anak-anak berusia 12 tahun ke atas.Seberapa aman vaksinasi covid-19 untuk anak-anak? Selanjutnya di sini (FJR)