Angkatan Laut Tiongkok Lakukan Manuver 'Tak Aman' Dekat Kapal AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(WIL)

Washington: Sebuah kapal Angkatan Laut Tiongkok bermanuver dengan "cara yang tidak aman" di dekat kapal perusak Amerika yang transit di Selat Taiwan, kata militer AS, Sabtu, 3 Juni 2023.Ini adalah pertemuan dekat kedua antara aset militer Amerika dan Tiongkok dalam waktu kurang dari 10 hari, menyusul apa yang dikatakan militer AS sebagai "manuver agresif yang tidak perlu" oleh salah satu pesawat tempur Beijing di dekat salah satu pesawat pengintai Washington pekan lalu.Kapal Tiongkok "melakukan manuver dengan cara yang tidak aman di sekitar USS Chung-Hoon," sebuah kapal perusak Amerika , selama transit di hari Sabtu, ucap Komando Indo-Pasifik AS (USINDOPACOM) dalam sebuah pernyataan.Kapal Beijing "menyusul Chung-Hoon di sisi pelabuhan mereka dan menyeberangi haluan mereka sejauh 150 meter. Chung-Hoon mempertahankan jalurnya dan melambat menjadi 10 (knot) untuk menghindari tabrakan," kata pernyataan itu, dikutip dari laman Al Arabiya News, Minggu, 4 Juni 2023.Dari situ, lanjut USINDOPACOM, kapal Tiongkok "melintasi haluan Chung-Hoon untuk kali kedua dari kanan ke pelabuhan pada jarak 2.000 meter dan tetap berada di haluan Chung-Hoon." Kapal kemudian datang dalam jarak 150 meter pada titik terdekat, kata militer AS."Militer AS terbang, berlayar, dan beroperasi dengan aman dan bertanggung jawab di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional," tegas USINDOPACOM.Insiden terjadi saat Chung-Hoon berlayar melalui Selat Taiwan dengan kapal perang Kanada dalam misi bersama melalui jalur air sensitif yang memisahkan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dari Tiongkok.Militer Tiongkok mengatakan telah memantau jalur tersebut, tetapi tidak menyebutkan pertemuan jarak dekat dengan AS."Negara-negara terkait dengan sengaja membuat masalah di Selat Taiwan, dengan sengaja menimbulkan risiko, dan dengan jahat merusak perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Kolonel Senior Shi Yi, juru bicara Komando Teater Timur Tiongkok.Kapal perang AS sering berlayar melalui Selat Taiwan. Pelayaran bersama AS-Kanada terakhir terjadi pada September 2022.Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, dan bertekad untuk mengambilnya suatu hari -- dengan kekerasan jika diperlukan. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap Taiwan.Baca juga: Menhan Tiongkok: Konflik dengan AS Dapat Picu 'Bencana Tak Terbayangkan'